في عيد ميلاد نادية مصطفى.. لماذا هوجمت بسبب إصابة ترامب بكورونا؟

تحتفل الفنانة نادية مصطفى، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلادها الـ 57، وذلك بعد تعافيها من فيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة .





وتعرضت نادية مصطفى لهجوم من رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعد حذفها منشورًا عبر حسابها بموقع التواصل "فيسبوك"، بشأن إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد الهجوم عليها بسببه.





وقالت:"أنا عشت تجربة كورونا ولما بسمع حد اتصاب أنا بترعب، سواء أنا أعرفه أم لا، ولما شفيت من فيروس كورونا؛ كانت دعوتى الوحيدة إن ربنا لا يكتبه على أحد ، سواء عدو أو حبيب".





وأضافت نادية مصطفى خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى، أن تغير الأخلاق؛ هو السبب وراء الهجوم عليها، مشددة على أن الإنسانية تدعونا إلى عدم الشماتة في المرض أو الموت.



