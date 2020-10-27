مياه بني سويف: 40% نسبة تغطية القرى بـ محطات الصرف الصحي.. فيديو

قال اللواء أحمد الصحصاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف، إن 100% من سكان الحيز العمراني يتفيدون من خدمة مياه الشرب.





وأضاف أحمد الصحصاح في حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، : " تم التوسع في مشروعات الصرف الصحي في القرى، وتم إعداد مشروعات صرف صحي في القرى ونسبة التغطية تصل الآن لـ 40 % في قرى بني سويف".





وتابع أحمد الصحصاح:" مشروعات المياه والصرف الصحي تحتاج وقت للتنفيذ، وتكلفة غنئا محطة الصرف الصحي تكلفتها حوالي 15 مليون جنيه دون ثمن الأرض".





ومن جهته، قال محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، :" الصرف الصحي من أكبر التحديات التي تواجه المحافظة"، مضيفا:" خطة لتغطية قرى بني سويف بالصرف الصحي في 2025، وتم إطلاق مبادرة الصرف الصحي بالمساهمة والتي يقوم فيها المواطن بالتعاون مع المجتمع المدني والدولة لإنشاء محطات صرف صحي ".



