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مياه بني سويف: 40% نسبة تغطية القرى بـ محطات الصرف الصحي.. فيديو

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 03:33 ص
صدى البلد
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هاني حسين
قال اللواء أحمد الصحصاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف، إن 100% من  سكان  الحيز العمراني  يتفيدون من خدمة مياه الشرب.

وأضاف  أحمد الصحصاح في حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، : "تم التوسع في مشروعات الصرف الصحي في القرى، وتم إعداد مشروعات صرف صحي في القرى ونسبة التغطية تصل الآن لـ 40 % في قرى بني سويف".

وتابع أحمد الصحصاح:"  مشروعات المياه والصرف الصحي تحتاج وقت للتنفيذ، وتكلفة غنئا محطة الصرف الصحي  تكلفتها  حوالي 15 مليون جنيه  دون ثمن الأرض".

ومن جهته، قال محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، :"  الصرف الصحي من أكبر التحديات التي تواجه المحافظة"، مضيفا:"  خطة لتغطية قرى بني سويف بالصرف الصحي في 2025، وتم إطلاق مبادرة الصرف الصحي بالمساهمة والتي يقوم فيها المواطن بالتعاون مع المجتمع المدني والدولة لإنشاء محطات صرف صحي ".

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