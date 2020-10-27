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الجامعة التكنولوجية ببني سويف: بروتوكولات مع المجمعات الصناعية لـ تدريب وتشغيل الطلاب

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 03:34 ص
صدى البلد
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هاني حسين
قال الدكتور سيد عبد القادر رئيس الجامعة التكنولوجية في بني سويف، إن  الجامعات أنشئت بقانون وهذا توجه القيادة السياسية في انشاء تعليم تكنولوجي يخدم سوق العمل .

وأضاف  سيد عبد القادر  في حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :"  بني سويف بها العديد من المناطق الصناعية والقطاعات الصناعية، وكنا في أمس الحاجة إلى خريج يواكب سوق العمل وقادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي".

وتابع سيد عبد القادر:"  تم إنشاء 3 جامعات تكنولوجية في مصر واحدة منهم في بني سويف، وتم مراعاة البيئة المحيطة والمؤسسات الصناعية المتواجدة في البيئة المحيطة".

وأكمل سيد عبد القادر:" سيتم استصلاح أكثر من 65 ألف فدان  كي يكونوا صوبات زراعية في بني سويف وتحتاج إلى فنيين ينفذون التطبيقات الزراعية بها وهذا ما توفره الجامعة التكنولوجية".

واستطرد سيد عبد القادر:"  الجامعات  التكنولوجية تخدم القطاعات الصناعية، وهناك بروتوكولات للتدريب والتشغيل بين الجامعة التكنولوجية والمجمعات الصناعية".

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