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اللي عاوز يتعامل معاها هو حر.. حماية المستهلك: سنعلن أسماء المدارس الممتنعة عن رد الـ25 % لأولياء الأمور.. فيديو

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 01:26 ص
حماية المستهلك
حماية المستهلك
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إبراهيم القادري
قال أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن جهاز حماية المستهلك يعمل على توعية المواطنين، وبعدها نقوم بإصدار القرارات الملزمة، وبعدها نعطي فرصة للجهات حتى تلتزم وتعطي حقوق المواطنين لهم، وبعدها نقوم بتنفيذ القانون .

وأضاف سمير خلال مداخلة هاتفية في برنامج آخر النهار المذاع علي قناه النهار ، أن هناك 3 مدارس امتنعت عن تنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك وهو رد نسبة 25% الخاصة بالمصروفات الي اولياء الامور، وبالتالي قمنا باحالتهم الي نيابة الشئون المالية والادارية .

وأوضح سمير، أن هذه المدارس اعطيناها فترة كافية جدا، وتم مخاطبتهم رسميا، ومع ذلك تعنتوا في عدم التنفيذ، وقاموا بالطعن في القرار الإداري، وهذا من حقهم قانونا.

وأشار إلى أن تلك المدارس سنطلع الجميع علي أسمائها ، ومن يريد ان يتعامل معهما بعد ذلك من أولياء الأمور؛ فهذه قراراهم، ومن لا يريد التعامل ايضا فلهم مطلق الحرية.

ونوه إلى أن هناك عدد كبير من المدارس التزم بالقرار واعطيناهم مدتة 3 ايام للتنفيذ وبالتالي قاموا بالتنفيذ في اليوم التالي، ومن لم يقم بالتنفيذ؛ سيتم تحويلهم الي النيابة المختصة، والـ3 مدارس الذى تم تحويلهم الى النيابة امتنعت عن التنفيذ وارسلوا خطابا رسميا للجهاز بالامتناع .

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