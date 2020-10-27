المبالغة في جهاز العروسة.. عادات تحول الفرحة إلى عبء ثقيل.. فيديو

قالت مروة دهب رئيس جمعية "نوبة الخير"، إن الجمعية تعمل في العمل الخيري والتنموي منذ 10 سنوات، ونعمل على كفالة الأسر ، وكفالات علاجية ، وأيضا تجهيز العرائس .





دهب خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، أن جمعية نوبة الخير متواجدة في النوبة ولكننا نقوم بمساعدة الجميع وهذا سواء كانت الحالة نوبية غير نوبية . وأضافتأو





وأوضحت دهب ، أن القرى والأماكن المتواجدة خارج القاهرة يطلب أهل العريس فيها طلبات، واهل العروسة مطالبين بتلبيتها.



