طارق الشناوي يكشف تفاصيل فيلم حارس الذهب.. فيديو





وأضاف الشناوي خلال لقاء له لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون، أن الفيلم شارك في مهرجان فينيسيا وفكرته تعود إلى القرن التاسع عشر في محافظة على تفاصيل العودة.





وأوضح الناقد الفني طارق الشناوي أن حارس الذهب فكرة أن هناك صراع على سبائك الذهب ويوجد عليها ختم المملكة البريطانية ويعاد صهرها مرة أخرى كي يتم تهريبها .





وكان حارس الذهب قد شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي حيث نال استحسانًا عالميًا، إذ وصفته مجلة فارايتي بأنه "تجربة ممتعة أخَّاذة".





وقالت الجارديان: "فيلم ويسترن في قوة الجلود القديمة وجودة الذهب"، كما حصد بطله الشاب أحمد مالك إعجاب ومديح النقاد إذ كتبت عنه مجلة سكرين دايلي: "مالك خاطف للأنظار في دور حنيف (البطولة)".

أكد الناقد الفني طارق الشناوي، أن هناك فيلما من بطولة الفنان أحمد مالك بعنوان "حارس الذهب" ، مشيرا إلى أنه من الشباب الواعدين على مستوى السينما المصرية.