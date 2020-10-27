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منوعات

قطع إبهامها واحتفظ به.. جريمة قتل غامضة لـ عالمة كيمياء روسية

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 02:41 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
في أجواء مرعبة وغامضة؛ تم العثور على جثة عالمة روسية، في شقتها، مجردة من ملابسها، ومقطوع إصبع إبهامها، ولا يوجد له أثر بجوار جثمانه، حيث تم اكتشاف الجثة بالصدفة، من خلال صديقها.

واعتقدت الشرطة أن عالمة الكيمياء الحيوية الروسية "إيكاترينا أنتونتسيفا" والبالغة من العمر34 عاما، تعرضت للخنق أو الاختناق، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية. 

وتم اكتشاف جثتها من قبل صديقها، وهو رجل أعمال، بعد عودته من رحلة عمل، فيما تم اعتقال رجل متعصب لألعاب الكمبيوتر، يُعرف باسم "أرتيوم"، يبلغ من العمر 36 عامًا، للاشتباه في قيامه بقتل العالمة الروسية.

فيما عثرت الشرطة على الإبهام المقطوع للسيدة "أنتونتسيفا"، والتي درست في معهد سانت بطرسبرج الحكومي للتكنولوجيا، في منزل "أرتيوم"، حيث يُزعم أن المشتبه به، أنه استخدم بصمة الإصبع؛ للوصول إلى هاتفها، الذي أرسل منه رسائل، تفيد بأنها كانت مريضة، ولن تأتي إلى العمل.

كما تعتقد الشرطة، أنه حذف رسائل بينه وبين الضحية، وإحدى النظريات؛ هي "أنه مدين للمرأة بالمال، وأنهما تجادلا بشأن سداده".

وأغلقت فجوات في أبواب ونوافذ شقتها؛ لمنع الرائحة من أن يلاحظها الجيران، بحسب تقارير.

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