محافظ قنا: وصول 4735 فيزا كارد لمستحقي مساعدات تكافل وكرامة

أعلن محافظ قنا أشرف الداودي وصول 4735 فيزا كارت لمستحقى مساعدات تكافل وكرامة على مستوى المحافظة خلال شهر اكتوبر الجارى، موضحا أن الفِيَز الجديدة منها 4582 فيزا كارت تكافل و 153 فيزا كارت كرامة؛ ليصبح اجمالى فيزات تكافل 111 ألفا و58 فيزا وإجمالي فيزات كرامة 60 ألفا و268 فيزا.





وأضاف أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها جميع مؤسسات الدولة وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى دعم محدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية بهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادي لهم ولضمان حصولهم على احتياجاتهم الأساسية بما يساهم في توفير حياة كريمة لهم .





من جهته، أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعى في قنا ، حسين الباز ، أنه يجرى اختيار المستفيدين وفقا للضوابط التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تقوم المديرية بعمل بحث شامل عن الحالات التي ترغب في الانضمام لبرنامج تكافل وكرامة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.





وأضاف الباز أنه تم تسليم بطاقات الفيزا إلى الإدارات التابعة للمديرية فور وصولها من أجل تسليمها إلى أصحابها من المستفيدين لافتا إلى أن عملية الصرف ستكون عبر ماكينات الصرف الآلي المنتشرة بجميع مدن المحافظة.