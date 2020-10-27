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أخبار العالم

السودان: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا ولا وفيات

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 02:39 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، بدون تسجيل أية وفيات.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية - في بيان عن التقرير الوبائي ليوم السبت الماضي - أنه تم تسجيل الحالتين في كلٍ من ولايتي الخرطوم، والجزيرة (وسط)، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد ٥٦٣ عينة، سُجلت من بينها الحالتان.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ١٣ ألفا و٧٤٤ حالة، بينها ٨٣٧ وفاة، و٦٧٦٤ شخصا تعافوا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

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