AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

اليوم.. "سلطان العارفين" السورية تقدم حفلها الثاني في القلعة

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 02:37 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
تحيي فرقة "سلطان العارفين" الدولية السورية للإنشاد الديني، بقيادة الملحن والمنشد أحمد سليمان، حفلها الثاني، اليوم الثلاثاء، على مسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين، ضمن فعاليات الدورة الثالثة عشر من مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية، المستمرة فعالياته حتى 29 أكتوبر الجاري.

وقال مؤسس الفرقة أحمد سليمان – في تصريح له– إن الفرقة ستقدم في حفلها باقة من أشهر القصائد والأناشيد والابتهالات الدينية لكبار المنشدين والمشايخ، بالإضافة إلى القصائد الدينية التي تُقدم لأول مرة من التراث السوري من ألحان مؤسس الفرقة أحمد سليمان، وكلمات الشيخ ابن عربي، ومن أبرزها "الصلوات على النبي"، و"كن مع الله ترى الله معك"، و"صلِّ يا ربي".

جدير بالذكر أن "سلطان العارفين" تأسست عام 1989 في سوريا، وحصلت على شهادة رسمية للإنشاد من وزارة الأوقاف السورية، وأثبت وجودها كفرقة محترفة في هذا اللون من الفن، وكانت لها مشاركات ناجحة في العديد من المهرجانات على الصعيد العربي والدولي، وكان آخرها مهرجان سماع الصوفي في الجزائر، وحصلت على تكريمات كثيرة.

ترشيحاتنا

جالي كورونا أول الشهر وراح.. أمينة خليل ترد على شائعات إصابتها بالفيروس المستجد

ماذا فعل إبليس لحظة ولادة النبي محمد؟ معلومات لا يعرفها الكثير

الزمالك يوضح حجم إصابة عبد الله جمعة والونش

دار الإفتاء تكشف موقف القرآن من إيذاء الرسول.. صور

الاتفاق السعودي يكشف حقيقة إصابة أزارو بقطع فى الرباط الصليبي

كاميرات المراقبة تكشف واقعة ذبح شقيقين وإصابة نجل أحدهما على يد بلطجي بالشرابية

AdvertisementS

كاميرات المراقبة تكشف واقعة ذبح شقيقين وإصابة نجل أحدهما على يد بلطجي بالشرابية

احمد موسي: قطر تواجه فضيحة كبرى بسبب الكشف عن عذرية أستراليات

على طريقة رمضان صبحي.. ماذا فعل أليو ديانج في مران الأهلي؟ ..شاهد

بعد خصم ثلاث نقاط .. خالد الغندور يكشف موقف الزمالك من المشاركة الإفريقية

ابتكار كمامة سحرية تغير لونها عند التقاط فيروس كورونا .. فيديو

بسبب وائل الإبراشي.. حسن الرداد يكشف رأيه في منع الأطفال من دخول المدرسة لـ عدم سداد المصاريف

الزمالك يضمن المركز الثاني بعد الفوز 3-1 على الإسماعيلي .. فيديو

أجرأهن زوجة محمد زيدان.. 5 نجمات تألقن بالأخضر الفاتح في مهرجان الجونة

30 دقيقة .. الزمالك يسيطر ويسجل هدفين في مرمى الإسماعيلي

أطلق النار علي رواد مقهى وذبح نفسه .. طليقة مرتكب مجزرة الساحل تحكي تفاصيل الواقعة .. فيديو

صدمة قبل مواجهة الرجاء.. الزمالك يكشف حجم إصابة محمود الونش

بين الجميل والغريب.. 20 صورة من إطلالات النجمات في اليوم الرابع على السجادة الحمراء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صاحبة لقب أجرأ إطلالة في مهرجان الجونة.. سعر جمبسوت هدى الإتربي

بـ الفضِّي اللامع.. خطيبة محمد فراج تبرز أنوثتها على السجادة الحمراء

بفستان جريء.. إنجي المقدم تخطف الأنظار على السجادة الحمراء من مهرجان الجونة