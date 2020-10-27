اليوم.. "سلطان العارفين" السورية تقدم حفلها الثاني في القلعة

تحيي فرقة "سلطان العارفين" الدولية السورية للإنشاد الديني، بقيادة الملحن والمنشد أحمد سليمان، حفلها الثاني، اليوم الثلاثاء، على مسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين، ضمن فعاليات الدورة الثالثة عشر من مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية، المستمرة فعالياته حتى 29 أكتوبر الجاري.





وقال مؤسس الفرقة أحمد سليمان – في تصريح له– إن الفرقة ستقدم في حفلها باقة من أشهر القصائد والأناشيد والابتهالات الدينية لكبار المنشدين والمشايخ، بالإضافة إلى القصائد الدينية التي تُقدم لأول مرة من التراث السوري من ألحان مؤسس الفرقة أحمد سليمان، وكلمات الشيخ ابن عربي، ومن أبرزها "الصلوات على النبي"، و"كن مع الله ترى الله معك"، و"صلِّ يا ربي".





جدير بالذكر أن "سلطان العارفين" تأسست عام 1989 في سوريا، وحصلت على شهادة رسمية للإنشاد من وزارة الأوقاف السورية، وأثبت وجودها كفرقة محترفة في هذا اللون من الفن، وكانت لها مشاركات ناجحة في العديد من المهرجانات على الصعيد العربي والدولي، وكان آخرها مهرجان سماع الصوفي في الجزائر، وحصلت على تكريمات كثيرة.