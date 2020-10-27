عماد النحاس: رحيلي لـ النصر لم يكن «كوبري» إلى الأهلي

أكد المدير الفني للمقاولون العرب، ان رحيله عن نادي النصر السعودي لم يكن "كوبري" أو "معدية" للانتقال إلى الأهلي، فقد كنت هناك لمدة 4 أشهر.
واشار النحاس في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد، الى أن ما بين الاسماعيلي والأهلي قضيت فترة رائعة داخل الإسماعيلي وفزت ببطولتين في 6 سنوات، ووصلت إلى نهائي دوري الأبطال والكونفيدرالية.
وتابع انه يتمنى صعود الزمالك إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا حتى تكون البطولة مصرية.
واتم انه يتمنى فوز الأهلي سواء صعد الزمالك أو الرجاء لنهائي دوري الأبطال.