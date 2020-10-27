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رياضة

عماد النحاس: رحيلي لـ النصر لم يكن «كوبري» إلى الأهلي

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 03:32 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
أكد  المدير الفني للمقاولون العرب، ان رحيله عن نادي النصر السعودي لم يكن "كوبري" أو "معدية" للانتقال إلى الأهلي، فقد كنت هناك لمدة 4 أشهر.

واشار النحاس في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد، الى أن ما بين الاسماعيلي والأهلي قضيت فترة رائعة داخل الإسماعيلي وفزت ببطولتين في 6 سنوات، ووصلت إلى نهائي دوري الأبطال والكونفيدرالية.

وتابع انه يتمنى صعود الزمالك إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا حتى تكون البطولة مصرية.

واتم انه يتمنى فوز الأهلي سواء صعد الزمالك أو الرجاء لنهائي دوري الأبطال.

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