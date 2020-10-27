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منوعات

الطفل البطل.. أنقذ أمه وأخته وأرنبه من كارثة

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 03:55 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
أنقذ صبي يبلغ من العمر 8 سنوات، والدته وأخته وأرنبه الأليف، من منزلهم المحترق؛ بعد أن استيقظ لحسن الحظ مبكرًا، ونبه العائلة إلى الحريق، قبل أن تقع كارثة محققة.
 
وتم تنبيه الأم "إيمي براون" إلى الحريق من قبل ابنها "جونسون" في وقت مبكر، والذي نزل إلى الطابق السفلي لمشاهدة التلفزيون في حوالي الساعة 6 صباحًا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

لكنه سرعان ما عاد إلى الطابق العلوي؛ ليخبر والدته أن الشاشة قد انفجرت، ولكن اتضح أن الحريق نتج عن اشتعال المجفف..

وأُجبرت الأسرة على الفرار من المنزل في سويندون ، بمنطقة ويلتس البريطانية، حيث انتشرت النيران بسرعة ، وأدت في النهاية إلى تدمير المنزل بأكمله.

ومنذ ذلك الحين تم إطلاق حملة لجمع التبرعات لمساعدة إيمي وشريكها ريتشارد بيرد ، والتي تجاوزت بالفعل 1000 جنيه إسترليني.

وقالت "إيمي" البالغة من العمر 33 عامًا: "نسخر بشكل مستمر في عائلتنا من أن جونسون يستيقظ في الخامسة صباحًا.. ولو كان قد بقي في السرير في ذلك اليوم؛ لكانت الأمور مختلفة تمامًا".

وأضافت :"عندما نزلت إلى الطابق السفلي، رأيت الدخان يبدأ بالتصاعد من باب المطبخ، نبهني إلى حقيقة أن هناك خطأ ما، ثم أخذت إيمي الأطفال إلى الخارج، وعادت إلى المطبخ، حيث كان الدخان كثيفًا، لدرجة أنها لم تستطع رؤية أرنب العائلة "نالا" البالغة من العمر 3 سنوات، حتى خرج به جنسون من وسط النيران".

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