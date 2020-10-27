الطفل البطل.. أنقذ أمه وأخته وأرنبه من كارثة

أنقذ صبي يبلغ من العمر 8 سنوات، والدته وأخته وأرنبه الأليف ، من منزلهم المحترق ؛ بعد أن استيقظ لحسن الحظ مبكرًا، ونبه العائلة إلى الحريق ، قبل أن تقع كارثة محققة.

وتم تنبيه الأم "إيمي براون" إلى الحريق من قبل ابنها "جونسون" في وقت مبكر، والذي نزل إلى الطابق السفلي لمشاهدة التلفزيون في حوالي الساعة 6 صباحًا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





لكنه سرعان ما عاد إلى الطابق العلوي؛ ليخبر والدته أن الشاشة قد انفجرت، ولكن اتضح أن الحريق نتج عن اشتعال المجفف..





وأُجبرت الأسرة على الفرار من المنزل في سويندون ، بمنطقة ويلتس البريطانية، حيث انتشرت النيران بسرعة ، وأدت في النهاية إلى تدمير المنزل بأكمله.





ومنذ ذلك الحين تم إطلاق حملة لجمع التبرعات لمساعدة إيمي وشريكها ريتشارد بيرد ، والتي تجاوزت بالفعل 1000 جنيه إسترليني.





وقالت "إيمي" البالغة من العمر 33 عامًا: "نسخر بشكل مستمر في عائلتنا من أن جونسون يستيقظ في الخامسة صباحًا.. ولو كان قد بقي في السرير في ذلك اليوم؛ لكانت الأمور مختلفة تمامًا".



