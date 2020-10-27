مياه على سطح القمر.. مفاجأة جديدة من ناسا

عالم الفضاء ما هو إلا بحر واسع لم ينته العلماء من الإبحار في كل خباياه وأسراره، ففي مفاجأة كبرى توصلت إليها ناسا مؤخرًا، قد يكون هناك ماء على القمر بوفرة، ويمكن الوصول إليه مما كان يُعتقد سابقًا، وهو ما قد يكون خبرًا جيدًا لرواد الفضاء في المستقبل.





استخدم "بول هاين" من جامعة كولورادو في بولدر وفريقه صور الكاميرا وقياسات درجة الحرارة التي تم التقاطها بواسطة المسبار المداري Lunar Reconnaissance Orbiter التابع لناسا لرسم خريطة للمناطق الباردة والمظللة بشكل دائم على القمر، والتي يُعتقد أنها الأماكن الأكثر احتمالًا لاحتواء الجليد بسبب قلة تعرضهم لأشعة الشمس.





بينما كان هناك الكثير من الأدلة على وجود الماء على القمر ، كان يُعتقد سابقًا أن هذه "الفخاخ الباردة" تقتصر على الحفر العميقة التي يبلغ عرضها كيلومترًا، وفق ما نشره موقع "newscientist".





ومع ذلك ، وجد الفريق أن هناك أيضًا مصائد شديدة البرودة أي مناطق بمقياس متر ومليمتر مظللة بشكل دائم وبالتالي يمكن أن تحتوي على جليد يسهل الوصول إليه، وإجمالًا يقدر الباحثون أن الفخاخ الباردة تشغل حوالي 40 ألف كيلومتر مربع ، أو ما يقرب من 0.1 في المائة من سطح القمر.





ويقول هاين: "نشهد مليارات ومليارات من هذه المصائد الباردة بمقاييس لم نشهدها من قبل". وهذا يوفر فرصة لاستخراج الجليد بسهولة أكبر. ونعتقد أن هذا سيكون ممكنًا لرواد الفضاء على القمر ".





وأكدت دراسة منفصلة أيضًا وجود جليد مائي (H2O) بدلًا من الهيدروكسيل (OH) ، والذي لم تتمكن الملاحظات السابقة من التمييز بينهما، واستخدمت "كيسي هونيبال" في مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا في ماريلاند وزملاؤها تلسكوب SOFIA التابع للوكالة ، والذي تم تركيبه على متن طائرة للحصول على رؤية أوضح من خلال الغلاف الجوي للأرض ، لاكتشاف بصمة طيفية فريدة للمياه.





تقول "هونيبال" إن القراءات تتفق مع وجود جزيئات الماء الفردية المدمجة في الحبوب داخل سطح القمر،: "من المتوقع أن ينتشر هذا الشكل من الماء على السطح".





وأضافت هونيبال: "الماء أساسي في حياة الإنسان ، لكن إطلاقه في الفضاء مكلف". "قد يعني العثور على الماء على القمر أنه يمكننا الاستفادة من الماء الموجود بدلًا من جلب الماء معنا."



