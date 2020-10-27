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أخبار العالم

الصين تسجل 16 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 05:35 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت اللجنة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 16 إصابة جديدة في البلاد بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في انخفاض عن اليوم السابق. 

فيما انخفضت الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض إلى 50 من 161 حالة تم الإعلان عنها في اليوم السابق وسط موجة جديدة من الإصابات بلا أعراض التي يتم رصدها في منطقة شينجيانج الشمالية الغربية.

وقالت السلطات في شينجيانج على نحو منفصل إنه تم تسجيل 26 حالة جديدة بلا أعراض في 26 أكتوبر تشرين الأول، انخفاضا من 137 في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 المؤكدة في البر الرئيسي الصيني 85826 حالة حتى الآن في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

يذكر أن غالبية دول العالم تتعرض لموجة جديدة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تسببت في ارتفاع الإصابات بنسبة كبيرة. 

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