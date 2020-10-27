إحصائية جديدة: إصابة 800 ألف طفل أمريكي بكورونا

كشفت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، عن إصابة ما يقرب من 800 ألف طفل في الولايات المتحدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مشيرة إلى استمرار ارتفاع الإصابات.





وقالت إنه يوجد حاليًا حوالي 8.4 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، ويشكل الأطفال الآن 11% من هذا العدد - حوالي 1053 حالة لكل 100000 طفل.





كما أشارت إلى تسجيل خلال الفترة من 8 أكتوبر إلى 22 أكتوبر، 4555 حالة جديدة للشباب، بزيادة 14%.





وشكل الأطفال ما بين 0٪ إلى 0.23٪ من الوفيات المبلغ عنها الناجمة عن كورونا. كما أفادت 16 ولاية أنه لم يسقط أي أطفال نتيجة للفيروس.



