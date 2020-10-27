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رياضة

ريال مدريد المنتشي بفوز الكلاسيكو يحل ضيفا على بروسيا مونشنجلادبخ الليلة

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 07:10 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
يحل فريق ريـال مدريد الإسباني في العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، ضيفا على نظيره بروسيا مونشنجلادبخ الألماني بملعي "بروسيا بارك" ضمن الجولة الثانية من دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويخطط الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي لتحقيق الفوز والعودة بالثلاث نقاط من أرض الألماني لتعويض السقوط في الجولة الماضية على ملعبه بثلاثية أمام شاختار الأوكراني.

ويتسلح ريـال مدريد بالروح المعنوية عقب الفوز على غريمه برشلونة في "الكلاسيكو" وتصدر الدوري الإسباني.

في المقابل يسعى أصحاب الأرض لمواصلة النتائج الجيدة خاصة بعد أن فرض مونشنجلادباخ التعادل على مضيفه إنتر ميلان في عقر داره بالجولة الأولى بنتيجة 2-2.

ويتذيل ريـال مدريد جدول المجموعة الثانية بدون رصيد من النقاط بينما يمتلك بروسيا مونشنجلادباخ المركز الثاني بنقطة.

وفي مباراة أخرى يستضيف فريق شاختار دونيستك الأوكراني نظيره إنتر ميلان الإيطالي في مباراة قوية للاحتفاظ بصدارة المجموعة بعد أن فجر مفاجأة بالجولة الأولى بالفوز على ريـال مدريد في عقر داره.

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