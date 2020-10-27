أخبار الرياضة.. شوبير يهاجم رمضان صبحي.. وإبراهيم سعيد يشيد بشيكابالا





أعرب إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، عن سعادته بالمستوى الفني الذى أظهره محمود عبد الرازق شيكابالا، وأيضا محمد عبد الغني، الذي تألق في مباراة الرجاء المغربي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال سعيد، في برنامج "البريمو" على قناة "Ten": "عودة شيكابالا لمستواه من أهم مكاسب الزمالك، قبل مواجهة الرجاء، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".









أكد المدير الفني للمقاولون العرب، ان رحيله عن نادي النصر السعودي لم يكن "كوبري" أو "معدية" للانتقال إلى الأهلي، فقد كنت هناك لمدة 4 أشهر.

واشار النحاس في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد، الى أن ما بين الاسماعيلي والأهلي قضيت فترة رائعة داخل الإسماعيلي وفزت ببطولتين في 6 سنوات، ووصلت إلى نهائي دوري الأبطال والكونفيدرالية.





كشف الإعلامي أحمد شوبير لاعب النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق، عن كواليس رحيل رمضان صبحي لاعب المارد الأحمر من إلى بيراميدز؛ بعد هجوم اللاعب على مجلس الإدارة والنادي.

وتابع شوبير فى تصريحات تليفزيونية على فضائية أون تايم سبورتس : "رمضان زعلان علشان الأخبار تسربت لوسائل الإعلام، طيب ما ده دورنا، لا نلومك على عملك وقراراتك وأنت لا تملك حق توجيه اللوم لنا على عملنا وانفراداتنا".





كشف رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز عن الأسباب التي دفعته للرحيل عن ناديه الأهلي والانتقال لفريقه الحالي للمرة الأولى.

وقال رمضان صبحي، في حديثه، إنه كان يرغب في البقاء في الأهلي لولا حدوث بعض الأمور "لا يصح أن تحدث مع أبناء النادي" كما وصفها عبر قناة ام بي سي مصر.





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