مصرع طفل إثر سقوطه من شرفة منزله بالطابق الرابع في سوهاج

لقي طفل مصرعه إثر سقوطه أرضًا من شرفة منزله بالطابق الرابع بمركز العسيرات بمحافظة سوهاج





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي مفادها وصول الطفل "احمد. ع. أ"، 4 سنوات، ويقيم بدائرة المركز، جثة هامدة، ادعاء سقوط من علو.









وبالانتقال والفحص وبسؤال والدته "رضا. ع. أ"، 26 عامًا، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، قررت أنه أثناء لهو طفلها بجانب شرفة الطابق الرابع من المنزل اختل توازنه؛ ما أدى إلى سقوطه من الشرفة وأحدث له نزيف داخلي بالمخ ما أدى إلى وفاته، وتم نفي الشبهة الجنائية.



