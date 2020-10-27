AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

156 مليون دولار قيمة صادرات مصر من السيراميك والأدوات الصحية في 8 أشهر

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 02:00 م
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم

تراجعت صادرات مصر من السيراميك والأدوات الصحية خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2020 لتسجل 156 مليون دولار في مقابل 202 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019 بانخفاض 22.8%.


وأشار تقرير المجلس التصديري لمواد البناء، الذي حصل "صدى البلد" على نسخة منه، إلى استحواذ 10 دول "ليبيا، ألمانيا، الأردن، بريطانيا وشمال أيرلندا، اليمن، تركيا، السعودية، إيطاليا، السودان، فرنسا" على 70.6% من إجمالي الصادرات المصرية من السيراميك والأدوات الصحية بقيمة 110.138 مليون دولار.


ولفت التقرير إلى أن صادرات السيراميك تراجعت بنسبة 30% خلال الفترة من "يناير- أغسطس 2020" لتسجل نحو 78 مليون دولار مقابل 111 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019، حيث تم التصدير إلى 60 دولة منها 6 دول لم يتم التصدير لها وتتمثل في "الكونغو زائير، السويد، أمريكا، بلغاريا، أستراليا، المجر".


واستحوذت 5 دول على 78% من إجمالي صادرات مصر من السيراميك بقيمة 60.83 مليون دولار خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2020، يأتي على رأسها ليبيا بقيمة 20.909 مليون دولار بتراجع قدره 46%، عن قيمتها خلال نفس الفترة من 2019 البالغة 38.815 مليون دولار.


وانخفضت صادرات السيراميك إلى الأردن لنحو 17.951  مليون دولار في مقابل 19.129 مليون دولار بتراجع 6%، وللجمهورية اليمنية بنسبة 16% لتبلغ 9.565 مليون دولار في مقابل 11.32 مليون دولار.

وتراجعت صادرات مصر من السيراميك إلى السعودية بنسبة 12% لتسجل 8.698 مليون دولار في مقابل 9.857 مليون دولار، وللسودان بنسبة 37% لتبلغ 3.707 مليون دولار في مقابل 5.923 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019.


%14 تراجعا بصادرات الأدوات الصحية
وتراجعت قيمة صادرات مصر من الأدوات الصحية بنسبة 14% خلال أول 8 أشهر من العام لتسجل نحو 78 مليون دولار مقابل 91 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019.


وذكر التقرير أنه تم التصدير إلى 79 دولة منها 7 دول لم يتم التصدير لها خلال تلك الفترة من 2019 وتتمثل في "النيجر، كوريا الجنوبية، بلغاريا، جيبوتي، زيمبابوي روديسيا الجنوبية، مكاو، زامبيا روديسيا الشمالية".


واستحوذت 5 دول على 63.2% من إجمالي صادرات الأدوات الصحية بقيمة 49.308  مليون دولار خلال الشهور الـ 8 الأولى من العام الجاري، يأتي على رأسها ألمانيا الاتحادية بقيمة 28.294 مليون دولار مقابل 27.455 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019 بنمو 3%.

وهبطت قيمة صادرات الأدوات الصحية إلى بريطانيا وشمال أيرلندا بنسبة 29% لتبلغ 9.015 مليون دولار في مقابل 12.784 مليون دولار.




وانخفضت قيمة صادرات الأدوات الصحية لتركيا لنحو 4.563 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من العام الجاري، في مقابل 4.87 مليون دولار بتراجع 6%، ولإيطاليا لتبلغ 3.724 مليون دولار في مقابل 3.826 مليون دولار بتراجع قدره 3%.


وزادت صادرات مصر من الأدوات الصحية إلى فرنسا بنحو 50% لتبلغ 3.712 مليون دولار في مقابل 2.477 مليون دولار.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتفاع صادرات مصر من الجسور والمواد المحجرية والمعدنية بنسبة 29.5%

انخفاض صادرات مصر من الزجاج خلال النصف الأول من العام الجاري

الجزائر الأعلى تصديرا للقاهرة.. 7.2% تراجعا في قيمة التجارة بين مصر والدول الأفريقية

مصر تصدر 977.7 ألف طن رخام وجرانيت.. و50% تراجعاً في صادراتها للصين

صادرات مصر من الزجاج ومصنوعاته للسوق الأمريكية تقفز 104% خلال 7 أشهر

بتراجع 21%.. مصر صدرت أسمنت بـ 77 مليون دولار خلال 7 أشهر

ترشيحاتنا

انتقامًا لابنة جارتهم.. ننشر القصة الكاملة لرجل قتل زوجته وطفلتيهما رميًا بالرصاص وذبحًا بالساطور في سوهاج

بدون تفتيت أو جراحة.. 3 حيل مجربة تخلصك من حصوات الكلى

مواصفات كيا سونيت 2021 kia sonet الجديدة كليا.. صور

أخبار الرياضة.. شوبير يهاجم رمضان صبحي.. وإبراهيم سعيد يشيد بشيكابالا

لهذه الأسباب تصابين بالسلس البولى وأطعمة تسببه تعرفى عليها

بعد جاهله.. تامر فرج يوجه رسالة شديدة اللهجة للقائمين على مهرجان الجونة

AdvertisementS

فرنسا تحذر مواطنيها: احترسوا من غضب كبير بسبب الرسوم المسيئة للنبي

تقارير: كاف ينفي نقل نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى ملعب برج العرب

هروب الطلاب أعلى السطح بعد حريق في معهد صقر قريش بالمعادي

في 3 قضايا.. الحبس 6 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه لـ مجدي عبدالغني

الانسحاب من المباراة.. الرجاء المغربي يرفض التعليق على تصريحات مرتضى منصور

بعد رؤيتهم صدمة في الجثة.. عائلة متوفى تعتدي على حانوتي قبل الجنازة

صاحب الـ 70 عاما يعتدي جنسيًا على طفلة في الزقازيق.. والنيابة تقرر حجزه للتحريات

مات من الجوع.. حكاية وفاة الرضيع أنس: خلاف بين والديه تسبب في تركه بمفرده 9 أيام

استشاري مناعة: الموجة الثانية من كورونا انتهت في مصر.. فيديو

انتقامًا لابنة جارتهم.. ننشر القصة الكاملة لرجل قتل زوجته وطفلتيهما رميًا بالرصاص وذبحًا بالساطور في سوهاج

في عيد ميلاد عايدة عبد العزيز.. تعرف على الصدمة التي جعلتها تبتعد عن التمثيل

ظل يخطط لـ 3 سنوات.. شاب يقتل أربعة من أفراد عائلته قبل تخرجه بيوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فقد بصره.. أب يخاطر بحياته لإنقاذ زوجته وأطفاله الـ4 من حريق مدمر

شاهد .. نجل الشهيد أحمد منسي في أول يوم دراسي بالمدرسة الدولية بالأكاديمية العربية

اطلالات غريبة.. بوسي شلبي تثير الجدل في الجونة