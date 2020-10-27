156 مليون دولار قيمة صادرات مصر من السيراميك والأدوات الصحية في 8 أشهر

تراجعت صادرات مصر من السيراميك والأدوات الصحية خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2020 لتسجل 156 مليون دولار في مقابل 202 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019 بانخفاض 22.8%.





وأشار تقرير المجلس التصديري لمواد البناء، الذي حصل "صدى البلد" على نسخة منه، إلى استحواذ 10 دول "ليبيا، ألمانيا، الأردن، بريطانيا وشمال أيرلندا، اليمن، تركيا، السعودية، إيطاليا، السودان، فرنسا" على 70.6% من إجمالي الصادرات المصرية من السيراميك والأدوات الصحية بقيمة 110.138 مليون دولار.





ولفت التقرير إلى أن صادرات السيراميك تراجعت بنسبة 30% خلال الفترة من "يناير- أغسطس 2020" لتسجل نحو 78 مليون دولار مقابل 111 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019، حيث تم التصدير إلى 60 دولة منها 6 دول لم يتم التصدير لها وتتمثل في "الكونغو زائير، السويد، أمريكا، بلغاريا، أستراليا، المجر".



واستحوذت 5 دول على 78% من إجمالي صادرات مصر من السيراميك بقيمة 60.83 مليون دولار خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2020، يأتي على رأسها ليبيا بقيمة 20.909 مليون دولار بتراجع قدره 46%، عن قيمتها خلال نفس الفترة من 2019 البالغة 38.815 مليون دولار.



وانخفضت صادرات السيراميك إلى الأردن لنحو 17.951 مليون دولار في مقابل 19.129 مليون دولار بتراجع 6%، وللجمهورية اليمنية بنسبة 16% لتبلغ 9.565 مليون دولار في مقابل 11.32 مليون دولار.



وتراجعت صادرات مصر من السيراميك إلى السعودية بنسبة 12% لتسجل 8.698 مليون دولار في مقابل 9.857 مليون دولار، وللسودان بنسبة 37% لتبلغ 3.707 مليون دولار في مقابل 5.923 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019.



%14 تراجعا بصادرات الأدوات الصحية

وتراجعت قيمة صادرات مصر من الأدوات الصحية بنسبة 14% خلال أول 8 أشهر من العام لتسجل نحو 78 مليون دولار مقابل 91 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019.





وذكر التقرير أنه تم التصدير إلى 79 دولة منها 7 دول لم يتم التصدير لها خلال تلك الفترة من 2019 وتتمثل في "النيجر، كوريا الجنوبية، بلغاريا، جيبوتي، زيمبابوي روديسيا الجنوبية، مكاو، زامبيا روديسيا الشمالية".





واستحوذت 5 دول على 63.2% من إجمالي صادرات الأدوات الصحية بقيمة 49.308 مليون دولار خلال الشهور الـ 8 الأولى من العام الجاري، يأتي على رأسها ألمانيا الاتحادية بقيمة 28.294 مليون دولار مقابل 27.455 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019 بنمو 3%.



وهبطت قيمة صادرات الأدوات الصحية إلى بريطانيا وشمال أيرلندا بنسبة 29% لتبلغ 9.015 مليون دولار في مقابل 12.784 مليون دولار.













وانخفضت قيمة صادرات الأدوات الصحية لتركيا لنحو 4.563 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من العام الجاري، في مقابل 4.87 مليون دولار بتراجع 6%، ولإيطاليا لتبلغ 3.724 مليون دولار في مقابل 3.826 مليون دولار بتراجع قدره 3%.





وزادت صادرات مصر من الأدوات الصحية إلى فرنسا بنحو 50% لتبلغ 3.712 مليون دولار في مقابل 2.477 مليون دولار.