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تعليم

ربط المدارس والمصالح الحكومية في سيناء بـ الإنترنت في سيناء خلال 3 أشهر

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 08:57 ص
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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احمد صالح
أعلن محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة  ، انه سيتم تطوير الاتصالات ودعم خدمات الإنترنت وربط جميع المصالح الحكومية  والمدارس والجامعات وغيرها من المرافق  بخدمات الإنترنت لتيسير الاتصالات والحصول على الخدمات بأقصى سرعة،خلال ٣ أشهر.

وأشار إلى أن شمال سيناء تتجه إلي التحول الرقمي ، حيث سيتم ربط جميع المصالح الحكومية بالشبكة ، وربط كافة الجهات الحكومية مع شركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بما يضمن تيسير تواصل المصالح الحكومية وقطاع الأعمال العام والخاص إلي جانب تيسير حصول المواطنين علي الخدمات الحكومية المتميزة.

وشدد المحافظ ،علي ربط جميع المدارس والمراكز التكنولوجية بالأحياء ومجالس المدن علي مستوي المحافظة بالتحول الرقمي ، لاعتماد العملية التعليمية علي شبكة الانترنت، بجانب تقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين بالأحياء والمدن.

من جانبه أكد المهندس ممدوح فارس مدير مشروع التحول الرقمي بمحافظات الإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء، علي أنه سيتم تفعيل الخدمة في المصالح الحكومية ومرافق الخدمات إلي جانب المدارس والكليات بإجمالي 563 نقطة تم تنفيذ 235 نقطة منها علي مستوي المحافظة بنسبة تنفيذ بلغت 42%، وأنه سيتم تنفيذ باقي النقاط خلال الفترة المقبلة.


وقد وقعت محافظة شمال سيناء ، برتوكول مع وزارة الاتصالات ، وذلك لتفعيل منظومة التحول الرقمي" المنظومة الالكترونية" والميكنة لجميع المؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية في المحافظة.

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