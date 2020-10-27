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داليا أيمن: تسكين 2040 أسرة جديدة بمشروع المحروسة "فيديو"

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 09:09 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قالت الإعلامية داليا ايمن، إن المواطنين في حي الاسمرات سعداء جدًا بمعيشتهم في تلك المنطقة، لافتة إلى تسكين 3600 أسرة حتى الآن بمشروع الأسمرات 3 بالمقطم ليرتفع إجمالي الأسر بتلك المنطقة إلى 15 ألف أسرة.

وأضافت داليا أيمن خلال حديثها ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية " صدى البلد"، أنه تم تسكين 2040 أسرة بمشروع المحروسة بالسلام حتى الآن، وتسكين 816 أسرة بمشروع روضة السيدة بمنطقة السيدة زينب.

وتابعت أن المحافظة تستكمل أعمال التطوير والبناء في مشروع الروضة 2 بمنطقة السيدة وتم دفع مقابل مادى بقيمة الإيجار للسكان.

وأوضحت أن الأطفال في حي الأسمرات متوفر لهم كل الأماكن لإخراج طاقتهم والتنزه بشكل آمن.

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