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اقتصاد

بهجت: السوق العقارى المصري قادر على استيعاب آثار كورونا الاقتصادية

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 09:11 ص
استثمار عقارى
استثمار عقارى
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آمنة عبدالعظيم
قال المهندس جاسر بهجت مطور عقارى، إن السوق المصرى قادر على استيعاب أزمة كورونا وآثارها السلبية، وبدأ بالفعل فى التعافى خاصة بعد تحقيق مبيعات جيدة بدءا من النصف الثانى من 2020.

وأوضح بهجت لـــ"صدى البلد"، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التحسن خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الإشادات الدولية بالاقتصاد المصرى.

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وتابع، أن التوسع فى المشروعات العقارية، واتجاه الدولة للتوسع فى إنشاء المدن الجديدة، وتنمية مزيد من المناطق لاستيعاب الزيادة السكانية، خاصة بعد تنفيذ جزء كبير من المشروعات اللازمة للتشغيل بالعاصمة الإدارية الجديدة وانتهاء الحى الحكومى تقريبا، والتى تعد قبلة الاستثمار العقارى بمصر الآن.

يذكر أن الدولة قررت الانتقال للعاصمة الإدارية خلال النصف الأول من العام المقبل مما ساهم فى زيادة الإقبال على الاستثمار العقارى بشرق العاصمة بشكل عام. 

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