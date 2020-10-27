بديل طبيعي لكولاجين الأظافر يجعلها تطول بجنون

تقع بعض الفتيات فى حيرة بين أظافرها المتقصفة التى لن تطول وبين حبها للحصول على أظافر طويلة بطبيعتها لا تجعلها تحتاج إلى تركيب الأظافر فى المناسبات، لذلك يقدم لها موقع "هيلثي" كولاجين طبيعيا للأظافر يجعلها تطول بجنون وهو عبارة عن الآتى:





عصير البرتقال لإطالة الأظافر

يعد أيضًا من المصادر الغنية بفيتامين سي، والذي يعمل على تحفيز إنتاج الكولاجين في الأظافر، بالإضافة إلى احتوائه على حمض الفوليك الذي يعمل بدوره على تحفيز نمو الأظافر وتغذيتها.





الطريقة:

تنقع الأظافر في كمية كافية من عصير البرتقال الطازج لمدة لا تقل عن عشر دقائق.

تغسل الأظافر بالماء الدافئ ثم يتم تجفيفها.

ترطب الأظافر بأحد أنواع الكريمات المرطبة.

تكرر الطريقة يوميًا للحصول على أفضل النتائج.