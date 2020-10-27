AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بديل طبيعي لكولاجين الأظافر يجعلها تطول بجنون

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 10:59 ص
أظافر طويلة
أظافر طويلة
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

تقع بعض الفتيات فى حيرة بين أظافرها المتقصفة التى لن تطول وبين حبها للحصول على أظافر طويلة بطبيعتها لا تجعلها تحتاج إلى تركيب الأظافر فى المناسبات، لذلك يقدم لها موقع "هيلثي" كولاجين طبيعيا للأظافر يجعلها تطول بجنون وهو عبارة عن الآتى:


عصير البرتقال لإطالة الأظافر

يعد أيضًا من المصادر الغنية بفيتامين سي، والذي يعمل على تحفيز إنتاج الكولاجين في الأظافر، بالإضافة إلى احتوائه على حمض الفوليك الذي يعمل بدوره على تحفيز نمو الأظافر وتغذيتها.


الطريقة:

تنقع الأظافر في كمية كافية من عصير البرتقال الطازج لمدة لا تقل عن عشر دقائق.
تغسل الأظافر بالماء الدافئ ثم يتم تجفيفها.
ترطب الأظافر بأحد أنواع الكريمات المرطبة.
تكرر الطريقة يوميًا للحصول على أفضل النتائج.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صحة الوضوء مع مقوي الأظافر.. الإفتاء تجيب

هل طلاء الأظافر حرام ؟.. الإفتاء تجيب

أسرع وصفة لإطالة الأظافر بفيتامين سي إليك الطريقة

بجنيه واحد.. احصلي على أظافر أقوى عشرة أضعاف بهذه الوصفة

فوائد البرتقال بالجزر للحامل والبشرة والشعر

شاهدي ماذا يحدث.. وصفة الليمون لتقوية الأظافر

ترشيحاتنا

ليالي الأبطال.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27 - 10 - 2020 والقنوات الناقلة

سيارات لوسيد موتورز lucid motors تتفوق علي تيسلا tesla .. صور

حكم من حلف بيمين الطلاق وهو غير متزوج

هل يجوز إخراج فدية الصيام عن أمي التي أفطرت رمضان 8 سنوات.. الإفتاء تجيب

تقارير: شباب المحمدية المغربي يقترب من حسم صفقة حميد أحداد

حكم الصيام في ذكرى المولد النبوي.. الإفتاء ترد.. فيديو

AdvertisementS

هروب الطلاب أعلى السطح بعد حريق في معهد صقر قريش بالمعادي

بعد رؤيتهم صدمة في الجثة.. عائلة متوفى تعتدي على حانوتي قبل الجنازة

مات من الجوع.. حكاية وفاة الرضيع أنس: خلاف بين والديه تسبب في تركه بمفرده 9 أيام

التعليم العالي تقدم خصما 20% للطلاب الوافدين على التنقل بين المحافظات

يحدث اليوم: مصر تشارك في اجتماع إعادة إطلاق مفاوضات سد النهضة

انتقامًا لابنة جارتهم.. ننشر القصة الكاملة لرجل قتل زوجته وطفلتيهما رميًا بالرصاص وذبحًا بالساطور في سوهاج

في عيد ميلاد عايدة عبد العزيز.. تعرف على الصدمة التي جعلتها تبتعد عن التمثيل

حادثة غريبة.. سيدة تدفع صديقتها في الماء ثم تلحق بها وتغرقان

بعد وفاة والديها المفاجئ.. طفلة تتولى رعاية أخيها الرضيع بمفردها لـ3 أيام

وزير المخابرات الإسرائيلي: 5 دول عربية قد تعلن تطبيع العلاقات بعد الانتخابات الأمريكية

الخارجية الإيرانية تستدعي دبلوماسيا فرنسيا بسبب الرسوم المسيئة للرسول

حكم الزواج العرفي للحصول على المعاش.. علي جمعة يوضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوندا.. أكبر مدينة أنجولية شاهدة على الاستعمار

خطوات تحضير الشاورما السوري بطريقة المطاعم

عمره يوم واحد.. طفل حديث الولادة يفقد حياته بسبب هجوم وحشي من كلب