متمنيًا له السلامة.. خالد عبد الرحمن يهدي تركي آل الشيخ أغنية "مرضى الحكام"



ورد المستشار تركى آل الشيخ على إهداء المطرب السعودى خالد عبد الرحمن، عبر صفحته الشخصية على موقع التغريدات تويتر، وكتب: "شكرًا جزيلًا أخي أبو نايف.. أخجلتني.. والله إني لا أستحق كل هذا.. وأنا خادم لـ ديني وولاة أمري ووطني وأبناء وبنات وطني على راسي وفي قلبي".



جدير بالذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، تعاون مؤخرًا مع النجم ماجد المهندس، والملحن نواف عبدالله في أغنية جديدة من كلماته.



ونشر تركي، وقتها عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"، فيديو للأغنية وكتب عليه: "عمل جديد يجمعني بماجد ونواف".



وتقول كلمات الأغنية: "ودعت روحي من قبل.. ما اوادعك اشوفها تطلع.. ولو ماودها وليلة فراقك.. والعيون تطالعك حسيت.. كن العمر وقّف عندها والدمعة اللي.. قلبّت مواجعك طاحت غصب.. ولا قدرت اردها واصابعي.. عيت تفك اصابعك في اللحظه اللي.. صرت ماني قدها كنك تناديني.. وماني سامعك وكني مع الدنيا.. وصلت لحدها ياليتني ظلك.. معك.. واتابعك وذكرى فراقك.. مثل حلم اعدها عصيت انا احساسي.. عشان اطاوعك خذ باقي طيوفك.. وعني صدها لايشغلك دمعي.. وعيش بواقعك وخطوة غيابك.. اوعدك بمدها".

أهدى المطرب السعودى خالد عبد الرحمن، أغنية جديدة للمستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادى ألميريا الإسبانى، وتحمل الأغنية عنوان "مرضى الحكام".وكتب خالد عبد الرحمن، عبر صفحته الشخصية على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "إهداء للمستشار تركى آل الشيخ الله، يرده لنا بالسلامة"، والأغنية من كلمات بندر عبد الرحمن.وتقول كلماتها: "عليك باسم الله.. وألفين لابأس.. لك عين ما نامت، ولا تقدر تنعس.. أنت يا أبو ناصر ما بين كل الناس.. والكل يحبك.. وانت في القلب ساكن.. تركى عزيز النفس، يا طيب الإحساس.. يا مرضى الحكام".