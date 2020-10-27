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مرأة

نشرة المرأة.. نوع من البذور يخلصك من الصداع أقوى من المسكنات.. وصاحبة لقب أجرأ إطلالة في مهرجان الجونة.. سعر جمبسوت هدى الإتربي

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 02:00 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
نشر موقع "صدى البلد" مجموعة أخبار هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، وإليكم أبرز العناوين نستعرضها على النحو التالي:


أقوى من المسكنات.. نوع من البذور يخلصك من الصداع في لمح البصر

يعد الصداع من أكثر الآلام المزعجة، ويعد الصداع في حد ذاته ليس مرضًا وإنما يحدث نتيجة المعاناة من مشكلة صحية أخرى في أحيان كثيرة.

وينتج الصداع بدون سبب مرضي واضح مثل الكلى والقلب، وإنما ناتج عن بعض السلوكيات الخاطئة وحينها يمكن علاجه ببعض العلاجات المنزلية.

هل تعاني من زيادة الوزن خاصة في منطقة البطن والأرداف وجربت الكثير من الريجيمات دون جدوى؟ يمكنك بنظام غذائي مجرب تخسيس البطن وفقدان الوزن بأقل مجهود بعيدا عن طريقة تخسيس البطن التي كنت تتبعها دون جدوى، إليك خطة الرجيم يقدمها موقع "برايت سايد".

قدمت الدكتورة سوسن غزال، خبيرة التغذية، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؛ طريقة عمل مشروب القرفة بالتفاح.


وأكدت أنه من أفضل المشروبات الصحية الشتوية، ويساعد على إزالة السموم من الجسم، ومفيد لأصحاب الدايت والريجيم؛ لأنه يساعد على سد الشهية، ويمكن إعداده عبر 3 خطوات.


خطوات تحضير الشاورما السوري بطريقة المطاعم

يعشق كثير من المصريين الشاورما السوري، لكننا نجهل السر في طريقة عمل شاورما الفراخ السورية والعيش السوري والثومية، ولكن يمكنك معنا التعرف على الخطوات الكاملة لـ عمل الشاورما السوري.

حالة كبيرة من الجدل أثيرت بعد انتشار عدة صور لـ فستان كان الأجرأ في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، وتساءل الكثيرون عن صاحبة هذا الفستان، حيث كان للفنانة هدى الاتربى هى صاخبة أكثر بإطلالة جريئة.


وظهرت هدى الإتربي، أمس، بإطلالة بسيطة وجريئة مرتدية جمبسوت باللون الابيض الانيق، وهو ما جعل إطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها؛ فى اليوم الرابع بمهرجان الجونة بدورته الرابعه لعام ٢٠٢٠.

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