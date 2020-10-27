نشرة المرأة.. نوع من البذور يخلصك من الصداع أقوى من المسكنات.. وصاحبة لقب أجرأ إطلالة في مهرجان الجونة.. سعر جمبسوت هدى الإتربي

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة أخبار هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، وإليكم أبرز العناوين نستعرضها على النحو التالي:

وينتج الصداع بدون سبب مرضي واضح مثل الكلى والقلب، وإنما ناتج عن بعض السلوكيات الخاطئة وحينها يمكن علاجه ببعض العلاجات المنزلية.











وأكدت أنه من أفضل المشروبات الصحية الشتوية، ويساعد على إزالة السموم من الجسم، ومفيد لأصحاب الدايت والريجيم؛ لأنه يساعد على سد الشهية، ويمكن إعداده عبر 3 خطوات .







خطوات تحضير الشاورما السوري بطريقة المطاعم

يعشق كثير من المصريين الشاورما السوري، لكننا نجهل السر في طريقة عمل شاورما الفراخ السورية والعيش السوري والثومية، ولكن يمكنك معنا التعرف على الخطوات الكاملة لـ عمل الشاورما السوري.



صاحبة لقب أجرأ إطلالة في مهرجان الجونة.. سعر جمبسوت هدى الإتربي



حالة كبيرة من الجدل أثيرت بعد انتشار عدة صور لـ فستان كان الأجرأ في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، وتساءل الكثيرون عن صاحبة هذا الفستان، حيث كان للفنانة هدى الاتربى هى صاخبة أكثر بإطلالة جريئة.