غدا.. آخر موعد لتسجيل رغبات طلاب جامعة الدلتا التكنولوجية بالبرامج الدراسية





أعلنت جامعة الدلتا التكنولوجية بالمنوفية عن اخر موعد لتسجيل الطلاب لرغباتهم في البرامج الدراسية الخاصة بها غدا الاربعاء الموافق 28 /10/2020 ،





حيث يتم توزيع الطلاب المتخلفين عن تسجيل رغباتهم على الاماكن المتبقية وليس لهم حق الاعتراض أو إعادة طلب تسجيل الرغبات .





وكانت جامعة الدلتا التكنولوجية قد أعلنت عن بدء استلام ملفات طلاب الثانوية الفنية للتقديم لكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالجامعة اعتبارا من يوم الاحد الموافق 25/10/2020 وحتى يوم الاربعاء الموافق 28/10/2020 مع تسجيل الرغبات الخاصة بالبرامج الدراسية وإجراء الكشف الطبي .





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كما يتم دفع القسط الاول من المصروفات (وقيمته5الاف جنيها) عن طريق الفيزا أيام الاحد والثلاثاء والخميس ، حيث يجب أن يحضر الطالب ومعه كارت الفيزا ، كما يمكن أن يدفع الطالب المصروفات دفعة واحدة بقمية (10 الاف جنيه)





من جانبه ، أضاف الدكتور "علوي الخولي" في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أنه تم تفعيل التعليم الهجين بالجامعة حيث يتم تقسيم الطلاب على مجموعات وفقا للايام المقررة للحضور ، بحيث تحتوي قاعات الحضور على نصف إجمالي العدد الذي تسع القاعات مراعاة لعدم تكدس الطلاب ، كما أن هناك وعي والتزام تام بالاجراءات الاحترازية سواء من قبل العاملين بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس أو من قبل الطلاب ، موضحا أنه لم يتم رصد مخالفات سواء للطلاب أو العاملين .











