لوندا.. أكبر مدينة أنجولية شاهدة على الاستعمار

تعد أنجولا وجهة استثنائية، تقدم لك تجربة فريدة من نوعها مثل المجموعات العرقية: "مومويلا، موهيمبا، موكوبال، مواكاهونيس، نجينديلنغ"، حيث تقدم أنجولا تجربة نقية وأصيلة للسياح، فهى مغامرة ليست لأصحاب القلوب الضعيفة، بسبب المناخ الاستوائي، وظروف الطرق السيئة، فعلى الرغم من التنظيم والتحضير الدقيقين، قد لا يسير كل شيء وفقًا للخطة، فقد تؤثر التأثيرات الخارجية مثل حركة المرور أو الطقس على الخطط.





أشهر المعالم السياحية

لواندا هي عاصمة أنجولا، وقد تأسست عام 1576، ويبلغ عدد سكانها اليوم حوالي 10 ملايين نسمة، أصبحت الضواحي الأصلية في لواندا الآن متشابكة بشكل وثيق مع المدينة، فخلال الحرب الأهلية وفي فترة النمو الاقتصادي بعد ذلك، نمت لواندا بسرعة حتى وصلت إلى أكبر مدينة في أنجولا.

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في البلدة القديمة، بايكسا دي لواندا، لا تزال هناك بعض المنازل على الطراز الاستعماري، بما في ذلك على طول المتنزه الرائع "الهامشي"، وIlha do Cabo وشبه الجزيرة البحرية، التي تشكل باهيا دي لوانداو خليج لواندا.





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تقع معظم معالم المدينة في قلب المدينة القديم، ومن سنة إلى أخرى يتم توسيع هياكل المعالم السياحية.





المتاحف والمعالم الأثرية والمباني البرلمانية وقلعة ساو ميغيل عدد من المباني الرائعة التي يمكنك زيارتها، كما يمكنك زيارة بالاسيو دي فيرو لجوستاف إيفل، وضريح الرئيس السابق الدكتور أنطونيو أغوستينو نيتو، والنصب التذكاري للجندي المجهول، فضلا عن رؤية ميناء لواندا.

