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تعليم

جامعة الأقصر تقرر إعفاء طلاب حلايب وشلاتين من المصروفات

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 12:21 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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شمس يونس
عقد  الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الاقصر مجلس الجامعة  رقم (18) بمقر الجامعة بمدينة الأقصر ، برئاسته، وعضوية أعضاء مجلس الجامعة.

وفى بداية الجلسة رحب الدكتور محجوب  رئيس الجامعة، بأعضاء المجلس متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح، وخلال الجلسة  اتخذ المجلس عدت قرارات.
 

وهى الموافقة على إعفاء طلاب مدينتي حلايب وشلاتين من رسوم المدن الجامعية مع عدم التقيد بشروط وقواعد التسكين التي تنص عليها لائحة المدن الجامعية بالجامعة . 

والموافقة على تخفيض نسبة (50%) على الرسوم الدراسية، على أن يكون التخفيض للعاملين بإدارات الجامعة الذين يرغبون في إستكمال دراستهم بالدراسات العليا داخل كليات الجامعة فقط . 

والموافقة على بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الإجتماعي، وجامعة الأقصر، والذي يهدف إلي إنشاء وحدة تضامن إجتماعي بالجامعة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 

والموافقة على تعديل المسمى الخاص بمركز "الإستشارات الفنية والخدمات المعمارية والتنسيق الحضاري بكلية الفنون الجميلة – جامعة جنوب الوادي" ليصبح "مركز الإستشارات الفنية والخدمات المعمارية والتنسيق الحضاري بكلية الفنون الجميلة – جامعة الأقصر.

والموافقة على بدء تفعيل الدراسات العليا بكلية الألسن وفتح باب الدراسات العليا في الفترة من 14 حتى 29 أكتوبر 2020م .
جامعة الأقصر تقرر إعفاء طلاب حلايب وشلاتين من المصروفات
جامعة الأقصر تقرر إعفاء طلاب حلايب وشلاتين من المصروفات

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