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فن

تريند الفن | برومو الجو جميل لعمرو دياب يتصدر تريند يوتيوب.. وموعد عرض فيلم كيرة والجن

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 12:20 م
صدى البلد
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شروق حمدى
نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها على النحو الآتي:


تحتفل اليوم الفنانة عايدة عبد العزيز بعيد ميلادها الـ٩٠، وقد قدمت عددا من الأعمال المهمة للفن المصري.

تعرضت عايدة لصدمة كبيرة بوفاة حبها الوحيد الفنان والمخرج أحمد عبدالحليم عام 2013 في ألمانيا، وبعدها عاشت حالة اكتئاب نفسي، وحزن شديد، فابتعدت عن التمثيل حتى شجعها الفنان الكبير يحيى الفخرانى على المشاركة معه فى مسلسل دهشة وبعدها ابتعدت عن الأضواء مرة أخرى.

شاركت في عدد من الأعمال التليفزيونية، أبرزها "يوميات ونيس"، "ملكة في المنفى"، "أوراق مصرية"، "الفرار من الحب"، "كعب داير"، "الحفار، ضمير أبلة حكمت".

تصدر النجم عمرو دياب موقع الفيديوهات "يوتيوب" بالبرومو الكامل لأحدث أغنياته "الجو جميل" الذي طرحه مؤخرا، حيث حققت أكثر من نصف مليون مشاهدة.

وكان الهضبة طرح أمس، الاثنين، المقدمة التشويقية لجزء من موسيقى الأغنية وسط تفاعل رودا السوشيال ميديا معها، وذلك قبل طرح البرومو الكامل الذي يضم جزءا من الأغنية.

أغنية "الجو جميل" من كلمات محمد القياتي، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد عادل، وميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.

يواصل فريق عمل فيلم "كيرة والجن" التصوير الذى من المقرر ان ينتهى فى ديسمبر المقبل ليكون الفيلم جاهزا للعرض فى العام المقبل. 

انتهى المخرج مروان حامد من تصوير ما يقرب من 70 % من العمل الذى يشهد عودة الاعمال ذات الميزانيات الضخمة. 

فيلم كيرة والجن يشارك فى بطولته بجانب كريم وأحمد عز كل من هند صبرى وروبى وأمينة خليل وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد. 

والفيلم مأخوذ عن رواية للكاتب أحمد مراد بعنوان "1919" والذى تدور أحداثه فى إطار مليئ بالتشويق والإثارة حيث يلقى الضوء على واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى. 

تحتفل الفنانة نادية مصطفى، اليوم، الثلاثاء، بعيد ميلادها الـ 57، وذلك بعد تعافيها من فيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة.

وتعرضت نادية مصطفى لهجوم من رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعد حذفها منشورًا عبر حسابها بموقع التواصل "فيسبوك"، بشأن إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد الهجوم عليها بسببه.

وقالت: "أنا عشت تجربة كورونا ولما بسمع حد اتصاب أنا بترعب، سواء أنا أعرفه أم لا، ولما شفيت من فيروس كورونا؛ كانت دعوتى الوحيدة إن ربنا لا يكتبه على أحد، سواء عدو أو حبيب".

وأضافت نادية مصطفى خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى، أن تغير الأخلاق؛ هو السبب وراء الهجوم عليها، مشددة على أن الإنسانية تدعونا إلى عدم الشماتة في المرض أو الموت.

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