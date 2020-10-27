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أخبار البلد

لنشر ثقافة العمل الحر.. توقيع بروتوكول تعاون بين القوى العاملة وجامعة الزقازيق

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 12:23 م
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
وقع وزير القوى العاملة محمد سعفان، والدكتور عثمان السيد شعلان رئيس جامعة الزقازيق، بروتوكول تعاون بين الوزارة والجامعة في مجال التدريب ونشر ثقافة العمل الحر، بحضور محافظ الإقليم الدكتور ممدوح غراب، وأعضاء مجلس الجامعة. 

وقال "سعفان" في تصريحات صحفية عقب التوقيع: إن البروتوكول يهدف إلى تدريب الطلبة والخريجين في أثناء فترة الدراسة على مهن فنية تعمل على تشجيعهم لتقبل ثقافة العمل الحر والاطلاع على الأفكار الحديثة لريادة الأعمال، وتأكيد أهمية التدريب المهني والتحويلي في دعم الاقتصاد الوطني والحد من البطالة، من خلال عقد ورش عمل بالجامعة ترتكز إلى الاستفادة من خبرات الطرفين في هذا المجال.

وأضاف الوزير أن التدريب يقضي بعقد ندوات وورش للعمل بمدرجات الجامعة، فضلا عن السماح باستخدام مراكز التدريب الخاصة بالوزارة لتدريب طلاب الجامعة علي المهن الفنية التي تقدمها دون مقابل.

وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بتدريب الطلبة والخريجين الذين ترشحهم الجامعة بمراكز التدريب التابعة لها، وذلك حسب المهن التي يتم الاتفاق عليها والإعلان عنها حسب القواعد واللوائح المنظمة في هذا الشأن.

ولفت الوزير إلى أهمية نشر ثقافة العمل الحر وتوعية أبناؤنا بأهمية أن يكون لدى الشباب مشروع خاص بهم يديرونه، خاصة الطلاب فى السنوات النهائية بالجامعة، وعلى أهمية ريادة الأعمال حتى يتوفر لنا مجموعة من النماذج تتبنى هذا الفكر وتسير عليه وتطوره بل وتنشره على المستوى العام بعد تطبيقه، وحتى يكون لدينا مخطط جيد ونواه لمشروع يوفر من خلاله وظائف جديدة فى سوق العمل مستقبلًا.

كما أشار إلى أن الجامعة هى أفضل مكان يمكن من خلاله نشر تلك الثقافة وتعميمها بين جيل المستقبل حامل لواء العمل فى المجتمع المصري، فهذا الجيل هو خير رسول، لنقل تلك الفكرة السليمة عن تلك المجالات لأجيال أخرى غيره.

ومن جانبه قال رئيس جامعة الزقازيق: إن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة من خلال الوزارة، في مجال العمل علي تطوير وتغيير ثقافة العمل الحر لدي شباب خريجي الجامعات، فضلا عن سياسة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة التي تتبناها البنوك الوطنية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، من خلال تسهيل تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التي من شأنها أن توفر فرص عمل دائمة تعمل علي زيادة الإنتاج والدخل والحد من البطالة.

شهد توقيع البروتوكول من جانب الوزارة مدحت الغمراوي وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، ومن جانب الجامعة الدكتورة غادة شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.
لنشر ثقافة العمل الحر.. توقيع بروتوكول تعاون بين القوى العاملة وجامعة الزقازيق
لنشر ثقافة العمل الحر.. توقيع بروتوكول تعاون بين القوى العاملة وجامعة الزقازيق
لنشر ثقافة العمل الحر.. توقيع بروتوكول تعاون بين القوى العاملة وجامعة الزقازيق
لنشر ثقافة العمل الحر.. توقيع بروتوكول تعاون بين القوى العاملة وجامعة الزقازيق
لنشر ثقافة العمل الحر.. توقيع بروتوكول تعاون بين القوى العاملة وجامعة الزقازيق
لنشر ثقافة العمل الحر.. توقيع بروتوكول تعاون بين القوى العاملة وجامعة الزقازيق
لنشر ثقافة العمل الحر.. توقيع بروتوكول تعاون بين القوى العاملة وجامعة الزقازيق
لنشر ثقافة العمل الحر.. توقيع بروتوكول تعاون بين القوى العاملة وجامعة الزقازيق

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بروتوكول تعاون مشترك بين القوى العاملة وجامعة الزقازيق لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية

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