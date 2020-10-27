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ثقافة

ثقافة دمياط تعقد ندوة حول أمن مصر القومي

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 12:21 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
تابعت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعالياتها الثقافية والفنية بمواقع فرع ثقافة دمياط مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، حيث واصل قصر ثقافة دمياط تقديم سلسلة جلسات تعليم اللغة الإنجليزية بالقواعد السمعية والمقروءة مع أسماء عثمان، كما عقد قصر ثقافة فارسكور ندوة مع جماهير القصر قدمها د. فادى سلامة حول أمن مصر القومي ما بين اليمن وليبيا والأوضاع السياسية ومدى تأثر أمننا القومي بأي خلل امني أو فكرى بالمنطقة وخاصة ليبيا واليمن .

ضمن عروض الأونلاين خصص قصر ثقافة فارسكور فقرة مع الموهبة هنا أحمد وأغنية "فيها حاجة حلوة"، ومن مكتبة كفر المنازلة الثقافية تم تقديم أمسية شعرية بعنوان "ملحمة العبور" للشاعر المتولي بصل، كما شاركت الموهبة جنا الشحات من مكتبة كفر المياسرة بقصيدة "جانا أبويا فى المنام" وتواصلت الفقرات حيث أعدت مكتبة ميت أبو غالب لقاء مع د. صفاء شكل عن "أهم طرق تنمية مهارات أبناءنا من ذوى الإعاقات المختلفة" ولخصت حديثها بنقاط متنوعة أولها تعريفها للمهارة بأنها فن إتقان العمل، ثانيا ضرورة تحلى المحيطين بذوي الإعاقات بكثير من الصبر والمرونة إلى جانب الدراسة الأكاديمية بطرق التعامل مع توفير المناخ المناسب للتنشئة.

وأطلق قصر ثقافة دمياط الجديدة فقرة أخرى بالأونلاين عن "سيناء أرض الفيروز" بتعليق من فاطمة نحلة التي جمعت معاني سيناء من التاريخ القديم وسبب تسميتها بأرض الفيروز والمرجح لكونها غنية بحجر الفيروز وما شهدته هذه الأرض المقدسة من تجلى الله عز وجل لنبي الله موسى ومرور السيدة مريم وابنها سيدنا عيسى عليه السلام .

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