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أخبار البلد

وزير الزراعة يبحث مع سفير بيلاروسيا التعاون الزراعي ونقل تكنولوجيا صناعة الجرارات

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 01:57 م
صدى البلد
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وفاء نور الدين
 استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي  سيرجي ترينتيف سفير بيلاروسيا بالقاهرة لبحث أوجه التعاون الزراعي وتسهيل تبادل السلع الزراعية ونقل الخبرات في مجال المعدات والبحوث الزراعية. 

أكد  فيتالي فوفك مدير شركة مينيسك البيلاروسية لأعمال الجرارات الزراعية  الذي حضر اللقاء ان الشركة لديها خطة طموحة لنقل صناعة الجرارات الزراعية سواء فيما يتعلق بالجرارات الزراعية صغيرة الحجم والتي تناسب العمل داخل الصوب الزراعية او التي تستخدم في الحقول المفتوحه ذات الاحجام الكبيرة خاصة في اراضي الاستصلاح الجديدة والتي تتراوح قوتها من ٩٠ الي ١٦٠ حصان ، وان هناك إتفاق قد تم بالفعل لانشاء مصنع لصناعة هذه الجرارات في منطقة حلوان... 
وفي هذا الشأن أكد القصير ان المعدات البيلاروسية عليها إقبال بالسوق المصري وهناك تعاون قائم بالفعل في هذا المجال بين شركة التنمية الزراعية التابعة للبنك الزراعي المصري وعدد من شركات بيلاروسيا  كما اشار الي امكانية التعاون مع الشركة من خلال القطاعات المختلفه التابعة لوزارة الزراعة ومنها قطاع الزراعة الآليه ومعهد بحوث الهندسة الزراعية
 
وزير الزراعة أكد بأن الصادرات الزراعية المصرية تتمتع بسمعة طيبة وعليها اقبال متزايد حاليا من جميع دول العالم وانه يتطلع بأن يكون لها تواجد في السوق البيلاروسي لتحقيق مزيد من التعاون المتبادل بين البلدين بالإضافة نقل تكنولوجيا التقاوي والبحوث الزراعية والتعاون في مجال الإنتاج الحيوانى والتصنيع الزراعي، 
ومن جانبه أشار السفير البيلاروسي أن هناك تعاون بين وزارة الانتاج الحربي وبعض الشركات العامله ببيلاروسيا في هذا المجال كما ان بلاده ترغب في توسيع علاقات التعاون مع مصر في قطاع الزراعة

 حضر اللقاء اللواء مصطفى هدهود رئيس شركة التنمية الزراعية التابعة للبنك الزراعي المصري والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة والدكتور عادل الأشقر رئيس قطاع الزراعة الآليه والدكتور محمد الخولى مدير معهد الهندسة الزراعية والدكتور عصام واصف مدير مشروع الميكنه الزراعية بالوزارة... 
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