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اقتصاد

رئيس وحدة التنمية المستدامة: نحتاج مزيدا من الجهود لمواجهة التحديات

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 01:49 م
احتفالية يوم الاستدامة
احتفالية يوم الاستدامة
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آية الجارحي
استعرضت منى عصام، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤشرات التنمية المستدامة في الفترة من 2015-2020 قبل أزمة كوفيد-19، حيث أشارت إلى أن مصر فى تقرير التنمية المستدامة 2020 احتلت المركز 83



وأوضحت منى عصام، خلال احتفالية يوم الاستدامة، أن التقرير يعطي رؤية عن وضع مصر بين الدول الأخرى، وهو يعكس التقدم الذي تشهده مصر، كما يعكس كذلك الحاجة إلى مزيد من الجهود لمواجهة التحديات، ويعطي صورة عن مصداقية الدولة المصرية في محاولة تحقيق أهداف التنمية المستدامة




من جانبه، قال أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الهدف السابع عشر من الأهداف الأممية والمتعلق بالمشاركة لتحقيق الأهداف التنموية هو أحد أهم الأهداف



وأضاف كمالي أن تحقيق التنمية المستدامة لا يقع فقط على عاتق الحكومة وحدها، مؤكدًا أهمية وجود نهج تشاركي ليس فقط في صياغة أجندة التنمية الوطنية إنما في تحقيق وتنفيذ أهدافها

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