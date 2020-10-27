نائب وزيرة التخطيط: قوة الاقتصاد تقاس بنموه ومؤشرات الحوكمة والفساد

وأكد كمالي على أهمية الاستثمار في البنية التحتية ، لافتًا إلى ضرورة عدم إغفال دور المجتمع المدني والمؤسسات الدولية، مضيفا

أن جميع المؤسسات الدولية تسعي للتعاون مع مصر باعتبارها دولة رائده في متابعة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الحكومة المصرية بمؤسساتها تتعاون كفريق واحد لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.