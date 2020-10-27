محافظ أسيوط: إعادة تجهيز مستشفى العزل بأبوتيج لاستقبال الحالات الحرجة المصابة بكورونا

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،بمكتبه، الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة للاطمئنان على استقرار الأوضاع الصحية بالمحافظة والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والمتابعة المستمرة للمدارس واستمرار تنفيذ المبادرات الرئاسية للكشف على الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن سرطان الثدى والحفاظ على صحة الأم والطفل وذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19 " وتنفيذ خطط التنمية المستدامة في القطاع الصحي.

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وأكد محافظ أسيوط أنه تم خلال اللقاء استعراض الموقف الصحي بالمحافظة والاطمئنان على جاهزية المستشفيات الصحية وبخاصة مستشفى الصدر والحميات لاستقبال أية حالات اشتباه بكورونا وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفى عزل أبوتيج النموذجي التي تم إعادة تجهيزها لاستقبال الحالات الحرجة وخاصة مع اقتراب فصل الشتاء مشددًا على تكثيف الجولات والزيارات الميدانية لمخازن الأدوية والمستشفيات المركزية والعامة بمختلف مراكز المحافظة للوقوف على مدى جاهزيتها وتوافر الأدوية والفرق الطبية والتأكد من الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا حفاظًا على صحة المرضى والعاملين بتلك المستشفيات والمترددين عليها لافتًا إلى تزويد كافة المستشفيات بالإحتياجات والمستلزمات الطبية والأدوية تسهيلًا على المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم وخاصة أقسام الطوارئ والعناية المركزة والعزل.





واستعرض وكيل الوزارة – خلال اللقاء – الاجراءات التي تم تنفيذها بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم من خلال المتابعة اللصيقة للطلاب والعاملين بكافة المنشآت التعليمية والمدارس بالمحافظة وعمل مسحات لحالات الاشتباه بالكورونا للاطمئنان عليهم مع التشديد على اتخاذ وتطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومتابعة حالات العزل المنزلي للحالات البسيطة مشيرًا إلى تركيب شبكات الاكسجين والمولدات والخزانات لبعض المستشفيات التي تعانى من نقص في الشبكات استكمالًا لخطة المحافظة لتزويد جميع المستشفيات الصحية بشبكات الاكسجين مؤكدًا على ارسال خطابات لكافة مديريات الخدمات القطاعات التنفيذية بالمحافظة للتشديد على تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وتم توزيع الملصقات وبرامج التوعية على المطاعم والكافيتريات وعمل ندوات توعية بمختلف قرى ومراكز المحافظة.





كما اطمئن المحافظ – خلال اللقاء – على الإجراءات التي اتخذتها مديرية الصحة لنهو قوائم الانتظار للمرضى وسرعة اجراء عمليات قسطرة القلب بصفة دورية للحالات الحرجة وعمليات العظام بمستشفي الايمان كما اطمئن على استمرارية تنفيذ المبادرات الرئاسية والخاصة بـ 100 مليون صحة والكشف على الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى والحفاظ على صحة الأم والطفل والكشف المبكر عن سرطان الثدى مؤكدًا على استمرار القوافل الطبية لتقديم الرعاية الطبية للمواطنين بالقرى الاكثر احتياجًا والاماكن البعيدة.





وناشد محافظ أسيوط المواطنين الالتزام بالقرارات الصادرة الخاصة بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والالتزام بارتداء الكمامات معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم وخاصة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603 / 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858 / 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873).





بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية أو من خلال تطبيق "صحة مصر".







