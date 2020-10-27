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شركة استطلاع رأي: التعصب الكروي سببه القنوات التابعة للأندية ويفسد متعة كرة القدم.. شاهد

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 02:00 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نورهان رأفت
قال محمد أحمد، الرئيس التنفيذي لشركة إجابات لاستطلاعات الرأي ، إنه مع انطلاق دوري أبطال إفريقيا ، تزايد التعصب الكروي بشكل كبير ، وهناك ظواهر للتعصب الكوري تمثل خطورة الوضع ، والخروج عن السيطرة .

وأَضاف محمد أحمد ، خلال لقائه بـ برنامج "صباحك مصري" ، المذاع على فضائية إم بي سي مصر 2 ، أن التعصب الكروي بدأ يفسد متعة كرة القدم، موضحا أن كرة القدم هي اللعبة التي تشهد حالات تعصب في العالم.

وأشار الرئيس التنفيذي لـ شركة إجابات إلى أن التعصب الكروي ناتج عن السوشيال ميديا ، وما تبثه من شحنات عصبية.

ولفت "أحمد" إلى أن الرسالة الأعلامية مهمة في تقليص ظاهرة التعصب الكوري ، موضحا أن هناك بعض القنوات تستضيف ضيوف من أجل "التريند" .

وأوضح "أحمد" أن قنوات النوادي لابد وأن ترتكز بشكل أكثر على أخبار النادي، وليس التقليل من المنافس .

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