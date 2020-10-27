متطوعون بلا حدود: يجب على منظمات المجتمع المدني نشر مفهوم الثقافة الانتخابية

أكد رياض عيس، رئيس منظمة متطوعون بلا حدود، عضو البعثة الدولية المشتركة لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020، أنه قام بزيارة 100 لجنة انتخابية في محافظتي الجيزة والفيوم، وخلال المتابعة التقيت بالناخبين ومشرفي اللجان والمسؤولين ورجال الأمن.





وأوضح رياض خلال كلمته في المؤتمر الصحفي للبعثة الدولية لحقوق الإنسان، إن حقوق الإنسان لا تتجزأ، فلا قيمة للمتابعة الدولية إلا إذا كان هناك متابعة محلية، موجها رسالة للمجتمع المدني قائلا "المجتمع المدني المصري عليهم العمل بجهد كبير على نشر الثقافة الانتخابية فى مصر ونشر الوعي".



