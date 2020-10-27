فتاوى تشفي صدور المؤمنين.. هل يجوز للحائض قراءة القرآن من الموبايل؟ هل يجوز أداء قيام الليل بنية قضاء الصلوات الفائتة.. حكم من حلف بالطلاق وهو غير متزوج.. هل يجب طبخ العقيقة أم توزيعها لحما؟

فتاوى تشغل الأذهان

حكم دفن أكثر من ميت في قبر واحد

هل يجوز للمرأة قراءة القرآن من الموبايل أثناء فترة الحيض؟

كيف أقضي الصلاة الفائتة منذ سنين ؟

حكم من حلف بيمين الطلاق وهو غير متزوج

هل يجب طبخ العقيقة أم يجوز توزيعها لحوم؟

هل يجوز أداء قيام الليل بنية قضاء الصلوات الفائتة











تلقت دار الإفتاء ولجان الفتوى في المؤسسات الدينية، العديد من الفتاوى التي حرص المواطنون على معرفة حكم الدين فيها، وماذا يفعلون إذا قابلهم أمر منها في حياتهم، التقرير التالي يستعرض أبرز هذه الفتاوى.









في البداية، ورد سؤال على صفحة الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمونه : " ما حكم دفن أكثر من ميت في قبر واحد ؟".









وأجاب عاشور قائلًا: "إن الأصل أن يختص كلُّ ميت بقبره بمفرده لا يشترك معه فيه غيره، لأنه وقف عليه"، لافتًا إلى أن الفقهاء استثنوا من هذا الأصل حالة ضيق المقابر، فأجازوا أن يدفن أكثر من ميت في مقبرة واحدة بشرط عمل حواجز على الأقل بساتر من التراب البسيط حتى يكون كل واحد وكأنه في قبر بمفرده.









وأضاف: "الأصل في ذلك حديث هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، الْحَفْرُ عَلَيْنَا لِكُلِّ إِنْسَانٍ شَدِيدٌ ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "احْفِرُوا وَأَعْمِقُوا وَأَحْسِنُوا ، وَادْفِنُوا الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ " قَالُوا : فَمَنْ نُقَدِّمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : " قَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا " قَالَ: فَكَانَ أَبِي ثَالِثَ ثَلَاثَةٍ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ".









وأشار إلى أن الأصلَ أنْ يُدْفَنَ كلُّ ميت في قبره وحده، ولكنْ إذا ما اقتضت الحاجة فيجوز دفن أكثر من فرد في قبر واحد، ويجب الفصل بين الأموات بحاجِزٍ ولو من تراب حتى ولو كانوا مِن جِنْسٍ واحد.









فيما أجاب ا لشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه مضمونه: " هل يجوز للحائض قراءة القرآن من الموبايل ؟". لشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه مضمونه: "؟".

وقال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل أن الحائض لا يجوز لها قراءة شيء من القرآن سواء من المصحف أو من غير المصحف.



واستشهد "ممدوح" في إجابته عن سؤال: "ما حكم قراءة القرآن من الموبايل أثناء فترة الحيض؟"، بما رواه أحمد في مسنده من أن النبي - صلى الله عليه وسلم "كان لا يحجبه شيء عن قراءة القرآن سوى الجنابة"، لافتًا: "الحائض تلحق بالجنب".



ثم قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المسلم إذا فاتته صلاة قصدًا أو سهوًا؛ وجب عليه قضاءها؛ ولا بأس من إيجازه فى الصلاة بما لا يخل بصحتها؛ معللًا: "كى لا تجعل مدخلا للشيطان ليسرب الملل إلى نفسك عند القضاء؛ فتبرئ ذمتكُ سريعًا".



ونصح الشيخ أحمد ممدوح، فى إجابته عن سؤال: «هل يجوز الاكتفاء بقراءة الفاتحة فقط في أداء الصلوات الفائتة؟»، الشخص الذي في ذمته صلوات سنين كثيرةً بأن يصلى بالحد الأدنى أو القدر الذى تصح به الصلاة؛ وذلك عن طريق الاختصار والإيجاز بما لا يخل بصحة الصلاة، (كالاقتصار على قراءة سورة الفاتحة والتسبيح فى السجود والتسبيح فى الركوع).





وأضاف أمين الفتوى أن توبة من فاتته صلوات سنينُ كثيرةُ لا تجب ما قبلها من حيث وجوب قضاء الصلوات، وإنما تجُب الاثم فقط عن الإنسان الذي فاتته صلوات كثيرة.









وأوضح الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من يحلف بالطلاق وهو غير متزوج يرتكب مخالفة شرعية لأنه يحلف بشيء غير موجود أصلا وهذا استهزاء بالحلف، وهذا الشخص إذا تزوج سيواجه كثير من المشكلات حال زواجه وحلفه المتكرر بالطلاق قد يتصادف بعد ذلك ويحلف ليقع الطلاق.









وأضاف عبد السميع، فى إجابته عن سؤال «ما حكم من حلف بيمين الطلاق وهو غير متزوج ؟»، أنه لا يقع ولا شيء وهذا لأنه لم يصادف محلًا فيقع الطلاق لمن كان متزوجا.









وأشار إلى أن ما يفعله هؤلاء الشباب غير المتزوجين من الحلف بالطلاق لغو لا يترتب عليه طلاق بعد الزواج، وإنما وقع الخلاف بين العلماء في تعليق طلاق امرأة معينة على أمر ما قبل نكاحها، والراجح في ذلك أيضًا عدم وقوع الطلاق.









وتابع: "إن الشاب الذى يحلف بالطلاق وهو غير متزوج لا يقع لأنه غير متزوج".









"وعن العقيقة، هل يستلزم طبخها أم يجوز توزيعها لحوما؟" ، سؤال أجاب عنه الشيخ عبد الله العجمي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.









وأجاب العجمي قائلًا: "إن الأصل في العقيقة الذبح والطبخ، والأفضل هو توزيعها على الفقراء غير مطبوخة؛ لكونهم حال دعوتهم قد لا يحضرون الفقراء ولكن يحضر أهل الغنى والفقراء لا يأتون فإذا ما أعطيتهم لحوما ليست مطبوخة فهذا يكون أفضل بالنسبة إليهم لأن كل إنسان له ظروفه وأحواله".











وفى النهاية، قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز صلاة قيام الليل بالقراءة من المصحف حال حافظ المصلي على التركيز والخشوع.



