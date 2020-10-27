آلية امتحانات "الميدترم" بالكليات.. جامعة عين شمس: إجراءات احترازية مشددة.. امتحانات اختيار من متعدد.. ورفع بنوك الأسئلة بالمنصات

زراعة عين شمس: تحديد آلية امتحانات الميد تيرم بالكلية.. الأسبوع المقبل

تربية نوعية عين شمس : امتحانات " الميد تيرم " اختيار من متعدد

وكيل آداب عين شمس : امتحانات "الميد تيرم " في الأسبوع السابع من الدراسة

بعد استقبال جامعة عين شمس الطلاب الجدد وطلاب الفرق المختلفة وسير العملية التعليمة بشكل ايجابي سوا داخل الحرم الجامعي وقاعات التدريس او عن طريق التعليم عن بعد واستحداث طرق مبتكرة للدراسة ورفع المقررات الدراسية عبر المنصات الالكترونية واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد للحد من انتشار العدوي بين الطلاب

يرصد موقع " صدي البلد " اراء عمداء الكليات وخبرا التعليم بالية عمل امتحانات الميد ترم في ذلك تلك الظروف الراهنة :

قالت حنان كامل وكيل شئون كلية الآداب بجامعة عين شمس إن العملية التعليمية تسير بشكل ايجابي سوا بالتعليم الهجين او من داخل الحرم الجامعي.

مؤكدة علي استمرارية الالتزام بكافة الإجراءات الاحتزازية ضد فيروس كورونا للحد من انتشار العدوي بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعمال.

وأضافت " كامل " في تصريحات خاصة لموقع " صدي البلد " ان امتحانات " الميد تيرم " ستبدأ من الأسبوع السابع بالدراسة وذلك بعد التأكد من سلامة صحة الطلاب واستكمال العملية الدراسية بشكل طبيعي.

لافتة إلي أن الامتحانات ستتم بشكلها المعتاد حيث ان الامتحان سيتم بشكل مقالي لمدة ساعة داخل قاعات التدريس وذلك باتخاذ كافة الخطوات الاحترازية من التباعد الاجتماعي بين الطلاب وارتداء الكمامات والتعقيم المستمر.

وأكدت "كامل " علي أنه في حالة عدم استكمال الدراسة داخل الكلية تستعد الكلية لاستبدال الامتحانات بأبحاث ورفعها علي المنصات الالكترونية مشيرة الي رفع الاسئلة علي بنوك المعرفة لمساعدة الطلاب للاستعداد للامتحانات.

وعلي هذا الصعيد وفي هذا السياق قال الدكتور أسامة السيد عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس ان الكلية اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد ،لافتا الي ان الكلية وضعت خطة محكمة لامتحانات منتصف الفصل للفرق الاولي والثانية والثالثة والنهائية .

وأضاف " السيد " في تصريحات خاصة لموقع " صدي البلد " أن الامتحانات ستكون بشكل المتعدد من الاختيار وذلك من خلال بنوك الاسئلة المرفوعة بالمنصات الالكترونية للتسهيل علي الطلاب بالمستويات المختلفة .

، مشيرا إلي أن الامتحانات ستتم داخل قاعات التدريس وذلك باتخاذ كافة الخطوات الاحترازية من التباعد الاجتماعي الذي يصل الي متر ونص وارتداء الكمامات والتعقيم .

وأكد عميد كلية تربية علي ان لجنة كشف الامتحانات تعمل علي متابعة سير عملية الامتحانات ومطابقتها للجودة والشروط ، مضيفا ان الانشطة الطلابية تعمل بشكل ايجابي خلال التعليم الهجين وان ادارة الكلية متبعة الامر بشكل جيد.

وعلي هذا الصعيد أكد الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس أن العملية التعليمية تسير بشكل ايجابي وان الكلية تتخذ كافة الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا وذلك للحد من انتشار العدوي بين الطلاب وأعضاء هئية التدريس والعمال.

وأضاف في تصريح لموقع "صدى البلد"،أنه سيتم تحديد آلية امتحانات " الميد تيرم " بالكلية خلال الاسبوع المقبل بعد الاجتماع مع ادارة الكلية ، مؤكدا اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لصالح الطلاب وتسهيل العملية الدراسية في ظل الظروف الراهنة.

وأشار عميد كلية الزراعة إلى إتاحة الأنشطة الطلابية عبر التعليم الهجين بالتعاون مع ادارة الكلية، مشددا علي فرض الرقابة من قبل الرعاية الطبية بالكلية للتأكد من مدي التزام الطلاب بالاجراءات الوقائية

والجدير بالذكر انة قد التقي الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس وشاهيناز أحمد المدير الإقليمى للامديست مصر (amideast) بحضور د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ود. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا.

جاء اللقاء لدراسة سبل التعاون بين الجانبين من أجل رفع مستوى الطلاب في اللغة الإنجليزية وتأهيلهم لسوق العمل من خلال دورات تدريبية في مجال الإدارة.

كما تم خلال اللقاء دراسة امكانية عمل امتحان التوفل بالشراكة ما بين امديست (amideast) وجامعة عين شمس وحضر اللقاء د. سلوى رشاد عميد كلية الألسن ود. شهيرة سمير وكيل كلية الطب والمدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ود. حنان السعيد مدير مركز التعليم الالكترونى المدمج ود. نيرمين سنجر مدير مركز الخدمة العامة ود. ايمن فريد مدير مركز التوظيف بالجامعة ونائب مدير التعاون الدولي بكلية الهندسة.

وأقر المجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2020/ 2021، حيث تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17/10/2020، وتستمر لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 21/1/2021.

وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23/1/2021 حتى الخميس 4/2/2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي من يوم السبت 6/2/2021 حتى يوم الخميس 18/2/2021، على أن تستأنف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى يوم السبت 20/2/2021، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في الخميس 10/6/2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.