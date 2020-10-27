100 فدان| محافظ الوادي الجديد يتابع تنفيذ مشروع مجمع المصالح المميكن بالخارجة.. صور

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، سير الأعمال الإنشائية بالمرحلة الأولى بمجمع المصالح الحكومية المميكن الجاري إنشاؤه بمنطقة المطار شمال مدينة الخارجة على مساحة ١٠١ فدان.





ووجه الزملوط، بتسريع وتيرة العمل للانتهاء من أعمال المرحلة الأولى والتي تشمل مباني للجهات الحكومية ومباني للأنشطة التجارية ومبني للتعامل مع الجمهور بالإضافة إلى شبكات طرق ومرافق.





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وفي نفس الجولة تفقد الزملوط، محطة تنقية المياه الخاصة بحديقة 30 يونيو المجاورة للمجمع، والتي تصرف 20م3 /ساعة بتكلفة بلغت 895 ألف جنيه، لتنقية المياه لخدمة مرافق الحديقة، بالإضافة إلى فلاتر لحمام السباحة لتدوير وتعقيم وفلترة المياه لضمان نظافة وتجديد المياه أولا بأول، حيث وجه بإنشاء نافورة وسط البحيرة الصناعية المقامة بالحديقة لإضفاء الشكل الجمالي للمكان.









من جانب آخر أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بالوادى الجديد ، عن إجراء قرعة علنية لتسليم عدد 20 بئرا سطحيا بمساحة 727 فدانا على 200 منتفع من أبناء مركز بلاط ، وذلك يوم الأربعاء الموافق 28 / 10 2020 الساعة الخامسة مساء بمركز شباب مدينة بلاط.





ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بهدف الى توفير فرص حقيقية للشباب والتوسع في الرقعة الزراعية بالمحافظة، لافتا بأن القرعة العلانية تحقق مبدأ العدالة والشفافية في التوزيع.



