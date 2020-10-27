خلال جولة بمنوف.. محافظ المنوفية يتفقد تجديد مدرسة بتكلفة 6 ملايين جنيه

استهل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية جولته الميدانية بمركز ومدينة منوف بتفقد مدرسة عبد الرحمن حجر الإعدادية ببرهيم، ورافقه في الجولة نائبه محمد موسي والدكتورة ريموندا رفعت شنودة ومحمد فرج محمد أعضاء الأكاديمية الوطنية للتدريب ضمن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب والدكتور أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية والمهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية وأشرف الليثي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف.





وبدأ المحافظ الزيارة بتفقد الجناح الجديد للمدرسة ( إحلال جزئي) على مساحة 4000 م2 وإجمالي 25 فصلا دراسيا وبقيمة تعاقدية 6 ملايين و876 ألف جنيه، وأشاد المحافظ بحجم الأعمال والتجهيزات المبذولة بالمدرسة للارتقاء بالمنظومة التعليمية، موجها مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بسرعة الانتهاء من فرش الأثاث والتجهيزات الفنية للجناح الجديد لسرعة دخوله للخدمة.





كما تفقد المحافظ عدد من الفصول الدراسية وغرف المعامل بالجناح القديم للمدرسة وذلك للتأكد من انتظام سير العملية التعليمية واطلع على نسب الحضور والغياب بين الطلاب، مشددا على مراعاة المسافات البينية والتباعد بين الطلاب منعًا للاختلاط.





وخلال الجولة وجه مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بضرورة رفع كفاءة وتطوير المبني القديم للمدرسة نظرًا لسوء حالته وذلك بعد نقل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس للمبني الجديد.





كما وجه المحافظ رئيس المدينة بإعداد مقترح لإنشاء حديقة أمام المدرسة للارتقاء بالمستوى العام وإضفاء مظهر جمالي ومتنفس للأهالي والانتهاء من تنفيذها خلال شهرين. واستجابة لشكوى أحد المواطنين وجه المحافظ بضرورة توصيل المرافق ورفع كفاءة حمام عمومي لسوق بقرية بلمشط لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.



