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تعليم

تأثير التغيرات المناخية وانتشار كورونا.. ندوة علمية ضمن فعاليات الأسبوع البيئي بعلوم المنوفية

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 05:03 م
جانب من الندوة
جانب من الندوة
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مروة فاضل
نظمت كلية العلوم جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة وإشراف وحضور الدكتورعادل نصار عميد الكلية والدكتور حسن عليوة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ندوتين علميتيين ضمن فعاليات اليوم الرابع للأسبوع البيئي الثقافي للكلية حول ملوثات الهواء في محافظة المنوفية وكيفية الوقاية من فيروس كورونا مع التغيرات المناخية التي قد تسبب انتشار الفيروس مرة أخرى. 

تحدث في الندوة الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية والدكتورة أسماء الحسينى مدير إدارة الرصد البيئي بمديرية الشئون الصحية  حول ملوثات الهواء فى محافظة المنوفية وأهمية التوعية  بأنواع ملوثات الهواء الموجودة بالبيئة وكيفية العمل على علاجها والتعامل معها وكذلك الأجهزة الحديثة التى توجد بوحدات الرصد البيئى بالمنوفية وآلية عمل كل منها ، هذا بالإضافة إلي ما يمكن أن تسببه التغيرات المناخية وتغيير الفصول من انتشار أمراض البرد وكيفية تجنب الإصابة بها.

كما ألقت الدكتورة سلوى فؤاد الأستاذ المساعد بقسم الطفيليات بكلية الطب جامعة المنوفية والمنسق العام لشئون الوافدين بالجامعة محاضرة حول كيفية التمييز بين أدوار البرد العادية واعراضها وأعراض فيروس كورونا وكيفية التعامل في حال ثبوت الإصابة بالفيروس مشيدة بالجهود المبذولة من الجامعة لتأمين الطلاب لمواجهة فيروس كورونا وكيفية التكيف والتعايش مع هذه الجائحه فى ظل اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية داخل الحرم الجامعى، كما قامت بالرد على بعض الاستفسارات من الحضور حول انتشار الفيروس ومظاهر تحوره واعراضه المختلفة.

حضر الندوة الدكتورة جمالات يوسف عميد الكلية الأسبق والدكتور مجدي أبوغزالة أستاذ الفيزياء ومدير وحدة الجودة بالكلية والدكتورة عزة حسن رئيس قسم علم الحيوان بالكلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلبة وطلاب الكلية.

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