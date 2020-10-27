التعليم العالي: تعاون مصري عراقي وثيق من خلال مبادرة "ادرس في مصر"

أعلنت الإدارة العامة للوافدين عن تعاون مصري عراقي وثيق من خلال الإعداد لعقد اجتماع للجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق في العاصمة بغداد يوم ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٠ برئاسة رئيس الوزراء المصري د . مصطفى مدبولي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.





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وبحسب بيان، الثلاثاء، يأتي ذلك لمناقشة العديد من القضايا المشتركة بين البلدين بهدف دفع عجلة التعاون المشترك في العديد من المجالات التي تخص الشأن العربي والإقليمي في إطار مبادرة ادرس في مصر ترحب بطلاب العراقيين مبروك للطلاب العراقيين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة.

كما انه يمكن الآن للطلاب العراقيين التقديم للدراسة في مصر لعام 2020\2021 بأفضل الجامعات المصرية العالمية الحاصلة على العديد من التصنيفات الدولية ، كما أننا نعمل دائما على تقديم كافة المميزات من اندية وانشطة واقامات للطلاب الوافدين من العراق ومن كافة البلدان حول العالم .

ويتم التقديم عبر الموقع الالكتروني بشهادة الثانوية و جواز السفر.

وكانت قد أكدت الإدارة العامة للطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي استمرارها في استقبال الطلاب الوافدين للدراسة في مصر حتى يوم 30 نوفمبر المقبل.

ونشرت الإدارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "عايز تدرس في مصر ؟ نظام عادي ولا ساعات معتمدة ؟.. أي كان النظام اللي عايز تقدم فيه لسه الباب مفتوح لاستقبال جميع الطلاب حتى 30\11\2020".

وأوضحت الإدارة العامة للطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الأوراق المطلوبة هي:

- أصل شهادة الثانوية موثقة ومصدقة من السفارة المصرية.

- صورة جواز السفر (ساري).

- صورة شهادة الميلاد.

-7 صور شخصية 4*6 سم.

- سداد المبلغ المستحق المثبت بالترشيح المبدئي. (خدمات التنسيق +حداثة المؤهل ).

وأشارت الإدارة لكل الطلاب الراغبين في التقدم أو استكمال الأوراق للدراسة في مصر:





ويمكنكم إرسال الأوراق و المستندات التالية من خلال البريد لإدارة مبادرة #ادرس_في_مصر على عنوان : 7 شارع إبراهيم أبو النجا - حي السفارات - مدينة نصر- القاهرة ،مصر بينما طرق الدفع إلكترونيا :

من صفحة التقديم اضغط على Free Pay

هتتنقل إلى لصفحة الدفع وتتبع خطوات ملء البيانات، مشيرة إلى أن ذلك لا يعد القبول النهائي إلا بعد استيفاء جميع البنود السابقة، كما شددت على ضرورة إرسال رقم للتواصل بالواتساب، وعلى الطالب أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي الحضور لاستلام إفادة الترشيح ولن يتم إرسالها عبر البريد.