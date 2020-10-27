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رياضة

مجدى عبد الغنى عن حبسه 6 سنوات: أنا كدا اتحبست 300 سنة

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 03:25 م
مجدي عبد الغني
مجدي عبد الغني
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يسرى غازى
علق مجدى عبد الغنى رئيس جمعية اللاعبين المحترفين على الأنباء التى تواترت بصدور حكم بحبسه 6 سنوات من قبل محكمة جنح الدقي.

وكانت أنباء ترددت عن صدور حكم من محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار حسام الدين البدوى، بحبس مجدي عبد الغنى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، 6 سنوات وغرامة مالية 300 ألف جنيه فى 3 قضايا امتناع عن تسليم ميراث أقاربه، وكفالة قدرها 5 آلاف جنيه عن كل قضية من القضايا الثلاثة.

القضية الأولى صدر فيها حكمًا بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه وكفالة 5 آلاف جنيه وحملت رقم 12273 سنة 2020، فيما حملت القضية الثانية والتي صدر فيها نفس الحكم السابق رقم 12275 سنة 2020، وحملت القضية الثالثة والتي صدر فيها ذات الحكم بالحبس سنيتن وغرامة 100 ألف جنيه وكفالة 5 آلاف جنيه رقم 12280 سنة 2020.

وقال البلدوزر فى تصريحات خاصة لصدى البلد، إنه لا صحة على الإطلاق لصدور الحكم سالف الذكر من الجهات القضائية.

واستطرد مجدى عبد الغنى قائلا: "أنا كدا وفقا لهذه الأنباء غير الصحيحة على الإطلاق اتحبست 300 سنة".


وناشد البلدوزر وسائل الإعلام المختلفة بتحرى الدقة والمصداقية خاصة فيما يتم تداوله نظرا لكونه يمس سمعته خاصة أن له أسرة وشخصية معروفة فى الوسط الرياضي.

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