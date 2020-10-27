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خبير اقتصادي: علاقة مصر بالدول العربية تعتمد على المصالح المشتركة.. فيديو

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 03:28 م
صدى البلد
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قسم التوك شو

قال الدكتور علي مسعود، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن مصر حاليًا تُدير سياستها الخارجية وفقًا لمصالح واضحة، وبالتالي علاقة مصر بالدول العربية أصبحت جيدة للغاية فيما يتعلق بالاستراتيجية والرؤية.


وأضاف  مسعود  في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز "، أن علاقة مصر بالدول العربية كانت تعتمد نوعًا ما على العاطفة، أما حاليًا فهذه العلاقة تعتمد على المصالح المشتركة وفقًا لرؤية واضحة وخطة تنفيذية واضحة خاصةً الأربع سنوات الماضية .


واستشهد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، على ذلك بالقمة الثلاثية بين "مصر والعراق والأردن " والتي تعد دول محورية، وتعكس هذه القمة العلاقات التكاملية للدول العربية.


وأوضح " مسعود "، أنه تم السير على خطوات معينة لربط الاقتصاد مع الأردن، مشيرًا إلى وجود مشروع تنموي يربط بين الأردن والسعودية ومصر ، يعمل على توثيق العلاقة والمصالح المتبادلة بين الدول العربية.


وأكد أن التعاون بين دول القمة الثلاثية يتمحور حول القطاع الزراعي والقطاع الصناعي بصفة خاصة ، مضيفًا أن العلاقة بين الدول الشقيقة هي منظومة متكاملة ، ومشروع متبادل يسمى بمشروع التكامل العربي.

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