احذر.. 5 مواصفات تجعل الكمامة شديدة الخطورة

أقنعة الوجه إحدى الأدوات المستخدمة لمنع انتشار فيروس كورونا ، وتساعد في الحد من انتشار الجراثيم، عندما يتحدث شخص ما أو يسعل أو يعطس، فقد يطلق قطرات صغيرة في الهواء يمكن أن تصيب الآخرين، إذا كان شخص ما مريضًا، يمكن أن تقلل أقنعة الوجه من عدد الجراثيم التي يطلقها مرتدوها ويمكن أن تحمي الآخرين من الإصابة بالمرض، كما يحمي أقنعة الوجه أنف وفم مرتديها من تناثر أو رذاذ سوائل الجسم.

















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- يجب استخدام أقنعة الوجه مرة واحدة ثم رميها في سلة المهملات، وتجنب وضعها في الحقيبة او اليد لعدم نقل الفيروسات والجراثيم، ويجب أيضًا إزالة الأقنعة واستبدالها عندما تصبح رطبة.





- عدم تنظيف يديك بالماء والصابون أو معقم اليدين قبل لمس القناع، وبعد خلعها





- قم بإزالة القناع من الصندوق وتأكد من عدم وجود تمزقات أو ثقوب واضحة في جانبي القناع.





- حدد أي جانب من القناع هو الجزء العلوي، يكون جانب القناع الذي يحتوي على حافة قوية قابلة للانحناء هو الجزء العلوي ويهدف إلى تشكيل شكل أنفك حتى لا تنتشر الفيروسات.





- حدد أي جانب من القناع هو الجزء الأمامي، عادة ما يكون الجانب الملون من القناع الأمام ويجب أن يكون بعيدًا عنك ، بينما يلامس الجانب الأبيض وجهك.



