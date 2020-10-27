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أخبار العالم

البرلمان العربي يعقد غدا جلسة إجرائية لاختيار رئيس جديد خلفا لـ"السلمي"

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 03:20 م
صدى البلد
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أ ش أ
يعقد البرلمان العربي جلسة إجرائية غدا /الأربعاء/ في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة أكبر الأعضاء سنا؛ لاختيار رئيس جديد للبرلمان لمدة عامين خلفا للدكتور مشعل السلمي الذي تولى الرئاسة لفترتين متتاليتين.


وقال الأمين العام المساعد للبرلمان العربي السيد البابلي - في تصريح اليوم /الثلاثاء/ - إنه سيتم خلال الجلسة الإجرائية انتخاب رئيس جديد للبرلمان وكذلك انتخاب 4 نواب للرئيس، لمدة عامين وفقا للنظام الأساسي للبرلمان العربي.


وأضاف أنه سيتم بعد ذلك إجراء انتخابات لاختيار رؤساء اللجان الأربع الدائمة التابعة للبرلمان ونوابهم، ثم تعقد اللجان الدائمة اجتماعاتها بتشكيلاتها الجديدة غدا؛ لبحث خطط عملها والشروع في جدول أعمال كل لجنة ورفع تقرير إلى الجلسة العامة للبرلمان بعد غد الخميس.


وأوضح أن مكتب البرلمان العربي سيجتمع بتشكيلته الجديدة مساء غد في مقر الأمانة العامة برئاسة رئيس البرلمان الجديد؛ لبحث خطة عمل البرلمان للمرحلة المقبلة.


ومن المقرر أن يعقد البرلمان العربي جلسته الأولى من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث بعد غد في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية؛ لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة ودور البرلمان في دعم العمل العربي المشترك.

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