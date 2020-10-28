أقل من لجان البرلمان .. تشكيل 14 لجنة نوعية بمجلس الشيوخ الحالي

انتهت لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ في أولى اجتماعاتها، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من مناقشة 63 مادة من المسودة التي أعدتها الأمانة العامة، على أن يتم استكمال باقى المواد في الاجتماعات القادمة.