أقل من لجان البرلمان .. تشكيل 14 لجنة نوعية بمجلس الشيوخ الحالي

انتهت لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ في أولى اجتماعاتها، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من مناقشة 63 مادة من المسودة التي أعدتها الأمانة العامة، على أن يتم استكمال باقى المواد في الاجتماعات القادمة.
وحددت المادة 36 من مشروع اللائحة الداخلية اللجان النوعية بمجلس الشيوخ والمقدرة بـ 14 لجنة نوعية، على عكس لجان مجلس النواب المكونة من 25 لجنة نوعية.
مادة 36
تُنشأ بالمجلس اللجانُ النوعية الآتية:
1. لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
2. لجنة الخُطة والموازنة والشئون الاقتصادية.
3. لجنة الشئون العربية والأفريقية والخارجية.
4. لجنة الدفاع والأمن القومي.
5. لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة.
6. لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.
7. لجنة النقل والإسكان والإدارة المحلية.
8. لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
9. لجنة الشباب والرياضة.
10. لجنة الصحة.
11. لجنة الزراعة والري.
12. لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.
13. لجنة السياحة والثقافة والإعلام.
14. لجنة الشئون الدينية.
وتعاون هذه اللجانُ المجلسَ في ممارسة اختصاصاته.