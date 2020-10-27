محافظ المنيا يتابع العمل في 4 مشروعات قومية بمركز سمالوط ..شاهد

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، الاعمال الجارية لتنفيذ عدد من المشروعات القومية والتي تجري في شتي القطاعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة.





وتفقد المحافظ اربع مشروعات قومية يجري العمل بها في مركز سمالوط، مؤكدا أن أزمة كورونا لم تتسبب في إيقاف العمل بتلك المشروعات حتى لا تؤثر سلبيا على عجلة الإنتاج، ولتعظيم استفادة المواطن منها ، ولهذا تعمل المحافظة على دفع العمل بالمشاريع القومية بالتوازي مع تطبيق إجراءات مواجهة كورونا.





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جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، محمد سيد رئيس مدينة سمالوط ، الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة، المهندس ياسر الشهاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، ومحمد حسان متدرب البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة .



وتفقد المحافظ محطة معالجة الصرف الصحي بمركز سمالوط بطاقة تصل الى 11 الف و757 متر مكعب في اليوم، وتعد المحطة واحدة من ضمن المشروعات المنفذة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي بمركز سمالوط.





وناقش المحافظ الموقف التنفيذي لمشروع الغابات الشجرية بمركز سمالوط والمعوقات التي تقف حائلًا أمام إنجاز ذلك المشروع، للعمل على حلها في أقرب وقت ممكن مع وضع جدول زمني للانتهاء منها وتسليمها للبدء في التشغيل وخدمة أهالي المركز.



كما تابع محافظ المنيا، معدلات تنفيذ كما تابع محافظ المنيا، معدلات تنفيذ محـور سمالـوط الحر على النيل، والتي قاربت على الانتهاء ، حيث أكد المحافظ استمرار العمل في جميع مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة ،ويأتي في مقدمتها محور سمالوط الحر على النيل.





واستمع المحافظ إلى شرح مفصل حول المحور الذي يعد أحد أهم وأكبر المشاريع في قطاع النقل بالمحافظة، حيث سيربط بين الطريق الصحراوي الشرقي (القاهرة – أسوان) والطريق الصحراوي الغربي (القاهرة – أسوان) مرورا بنهر النيل والطريق الزراعي (القاهرة – أسوان وبحر يوسف ) عند مدينة سمالوط، بطول إجمالي 24 كم وعرض 21 متر، وبتكلفة إجمالية تصل إلي 1.800 مليار جنيه، بحيث يكون محورا حرا.



وعلى هامش تفقده لمحور سمالوط الحر على النيل ، تابع محافظ المنيا ، أعمال المرحلة الأولى من المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع بالمحافظة، والتي يجرى تنفيذها بمركز سمالوط، حيث تستهدف تأهيل الترع والفروع بطول 500 كم وبتكلفة قدرها 1.455 مليار جنيه ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بمحافظة لمنيا كمرحلة أولى.



وأكد المحافظ أن تلك الأعمال تأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية، وضمن خطة وزارة الري خلال الفترة القادمة.



كما تابع المحافظ خلال جولته بمركز سمالوط، الأعمال النهائية والتجهيزات الخاصة بمستشفى سمالوط النموذجي، بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد للمستشفى، وذلك للوقوف على اللمسات النهائية وتلافي كافة الملاحظات البسيطة، تمهيدا لتشغيلها رسميًا ودخولها الخدمة قريبا، للمساهمة في الارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة لأهالي المحافظة.



وابع المحافظ وصول عدد من الأجهزة الطبية وتسليمها لإدارة المستشفى ، كما تفقد المحافظ مدرسة التمريض الملحقة بالمستشفى ، حيث أكد أن المستشفى ستكون بمثابة إضافة قوية لمنظومة الصحة بالمحافظة وستتيح توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين موضحا أن المستشفى تم تزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية لتحسين ورفع كفاءة الخدمة الصحية فى كافة القطاعات الطبية المقدمة للمواطنين والتي تأتى فى مقدمة اهتمامات الدولة، من خلال تطبيق أفضل المعايير في أداء الخدمات للمواطنين.



وشدد المحافظ على سرعة استكمال المشروعات الجارية وفق جداولها الزمنية، مؤكدًا متابعته الدقيقة لنسب تنفيذ جميع الأعمال، ووجه المسئولين بالمتابعة الدورية للشركات المنفذة وتوضيح معدل التنفيذ وأسباب التوقف إن وجدت لوضع الحلول الفورية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشددًا على أنه لا تسامح في تخاذل أي مسئول عن القيام بعمله، مطالبا ببذل المزيد من الجهد والأمانة في العمل، ليتحقق النجاح بتكاتف الجميع.