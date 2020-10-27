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أخبار البلد

الأعلى للإعلام: بروتوكول العمل مع اليونيسيف حول مشاكل الطفولة يستمر لمدة عام

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 04:51 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
قال الكاتب الصحفي صالح الصالحي وكيل المجلس الاعلى للاعلام ، ان البروتوكول الموقع اليوم بين المجلس الاعلى للاعلام ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف، حول دور الإعلام فى مواجهة قضايا وتحديات مشاكل الطفولة، سيتم العمل به لمدة عام ، مشيرا إلى أنه تم التفاعل وإجراء المباحثات بين الجهتين منذ ما يقرب شهر ونصف، للاتفاق على تفاصيل هذا البروتوكول.

وأضاف صالح، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى الخاص بتوقيع البروتوكول مع اليونيسيف، ان اهم الاكواد التي سيتم تفعيلها والعمل عليها مع منظمة اليونسيف، هي الاكواد الخاصة بالاطفال في الاعلام المصري ، كي يتم حماية الاطفال وتقديم محتوى إعلامي يتناسب مع الاطفال في مصر.

وقع اليوم المجلس الأعلى للإعلام بروتوكول تعاون مع  منظمة اليونسيف، بمقر المجلس في ماسبيرو ، وشارك في توقيع البروتوكول، كرم جبر رئيس المجلس الاعلي للاعلام ، و جيرمي هوبكنز ممثل منظمة الامم المتحدة للطفولة اليونيسيف.

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